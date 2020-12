Sembra proprio che stavolta Smartisan si tornata a pieno regime sul mercato. Dopo aver fatto notizia con il suo top gamma R2, coadiuvato dal display smart TNT GO, il brand di ByteDance ha lanciato il suo caricabatterie ultra-rapido GaN da 65 W, che pone Smartisan in una dimensione ora molto interessante, considerato anche il prezzo dell'accessorio.

Smartisan GaN 65 W Charger: dagli smartphone ai MacBook, il nuovo caricabatterie va veloce

Così come molti altri caricabatterie del suo genere, lo Smartisan GaN 65 W Charger è bianco, minimale e compatto. Molto carino l'inserto dov'è alloggiata la spina estraibile, dato che è di colore verde, molto similmente all'R2. Dall'altro lato invece, è presente l'unica porta Type-C, che però apre un mondo di possibilità di ricarica.

Infatti, come spiega il brand, è possibile caricare ovviamente gli smartphone che supportano la ricarica rapida, sia Android, sia iPhone, ma anche iPad, Nintendo Switch e MacBook. Alcuni utenti che l'hanno già ricevuto parlano del fatto che, grazie alla sua compattezza, è possibile dire addio all'ingombro del caricabatterie del notebook Apple.

Non solo comodo e potente, ma il caricabatterie Smartisan GaN 65 W Charger ha anche un prezzo molto interessante di circa 16€, 129 yuan cinesi al cambio. Unica pecca, al momento e forse mai arriverà in Occidente, ma non sarebbe stato male.

