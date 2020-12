Ci chiediamo spesso quale sia lo smartphone più performante, soprattutto se guardiamo a quelli che vengono dalla Cina. Ed in effetti, di smartphone cinesi performanti ce ne sono tanti, ma quali sono i migliori? Per il mese di novembre 2020, Master Lu ha preferito a OnePlus, Xiaomi, Huawei, OPPO e vivo un brand di smartphone che di cinese ha ben poco, seppur il modello sia effettivamente cinese: Samsung Galaxy W21.

Samsung Galaxy W21 è il miglior smartphone cinese di novembre 2020 per Master Lu, battute OnePlus, Xiaomi e Huawei

In effetti, la situazione che dovrebbe essere paradossale, è in realtà molto semplice. Il Campione del mese di Novembre 2020 per Master Lu, Samsung Galaxy W21, è in realtà totalmente cinese, in quanto la serie W è una gamma di smartphone cinese a tutti gli effetti. Ed è tutto dire, dato che il secondo classificato è OnePlus 8T Cyberpunk Edition, che ai circa 801.000 punti del Samsung cinese, ha risposto con circa 797.000 punti Benchmark.

A seguire Samsung e OnePlus c'è, sebbene con un divario abissale, la serie del partner di Xiaomi Redmi Note 9 5G, con il Pro che batte lo standard di circa 10.000 punti Benchmark, praticamente l'effettiva efficienza che ci si aspetterebbe dallo Snapdragon 750G rispetto al Dimensity 800U. MediaTek però si prende lo sfizio di occupare ben 5 caselle su 10 della classifica, occupate da Huawei Nova 8 SE (due modelli), vivo S7e, il già citato Redmi ed OPPO K7x. Per Qualcomm invece, presenti Il Reno 4 Pro Mo Salah Edition ed il Note 9 4G.

Insomma, c'è molta fascia media per gli smartphone cinesi di Huawei, Xiaomi (Redmi), OPPO e vivo, ma è anche per il fatto che sia un periodo dove i top gamma iniziano a venire fuori dai leak piuttosto che sul mercato. Certo è, che il chipset più presente ormai è diventato il MediaTek Dimensity 720, esempio lampante del 5G low cost.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu