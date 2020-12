Samsung Galaxy Note 21: l’azienda non avrebbe piani per il suo lancio

Con l'arrivo di modelli pieghevoli sempre più sofisticati e con il progressivo incremento delle dimensioni della serie S, la famiglia Note di Samsung sta cominciando a diventare quasi un surplus e la compagnia asiatica starebbe pensando di dire addio alla gamma. Tuttavia questo grande cambiamento non coinvolgerà il 2021: secondo le prime indiscrezioni avremo un Samsung Galaxy Note 21, ma si tratterà dell'ultimo modello della famiglia, pronta a dirottare gran parte delle sue caratteristiche verso i modelli S.

Aggiornamento 02/12: ci sono novità in merito all'interruzione della serie. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Samsung Galaxy Note 21 si farà, ma il futuro della famiglia appare incerto

Ovviamente al momento non è dato di sapere quale sarà la decisione finale del colosso tecnologico, eppure voci sempre più insistenti riferiscono della dipartita della famiglia Note. Ad inizio 2021 sarà lanciata la famiglia Samsung Galaxy S21, a questo giro dotata del supporto alla S-Pen (forse solo per S21 Ultra). Nonostante il grande cambiamento, Samsung Galaxy Note 21 si farà: si tratterà dell'ultimo smartphone appartenente alla serie mentre – in contemporanea – i dispositivi S implementeranno funzioni e caratteristiche dei Note.

Un'uscita di scena lenta e progressiva, per permettere agli utenti appassionati della famiglia di flagship col pennino di passare alla serie Galaxy S. Come anticipato in apertura, l'arrivo dei dispositivi pieghevoli ha cambiato le carte in tavola: questi smartphone offrono una superficie più ampia, possono “cambiare forma” all'occorrenza e si configurano come particolarmente appetibili per l'utenza interessata ad avere a disposizione uno schermo più grande.

Insomma, sembra che nel corso della seconda metà del 2022 saranno i dispositivi Z Fold a diventare i nuovi Note. Visti questi presupposti per Samsung, non possiamo fare a meno di chiederci quali siano i piani di Xiaomi e dei colleghi cinesi. Il pieghevole della casa di Lei Jun e quello di OPPO potrebbero richiedere più tempo del previsto e ad oggi non sappiamo ancora per certo se li vedremo tra i protagonisti del 2021. Eppure si tratterà di un anno di fuoco, l'anno della fotocamera sotto il display: dopo la parentesi ZTE anche Xiaomi si cimenterà nell'impresa e tra le nuove aggiunte si prenota un posto perfino Realme.

Aggiornamento 16/11

Sebbene tutto sia a favore dell'uscita di un nuovo Galaxy Note 21, pare che in Cina sia sorto un po' di scetticismo in merito a tale questione. Come abbiamo visto nelle scorse settimane, infatti, si è parlato di un Samsung Galaxy S21 Ultra dotato del supporto alla S-Pen, una novità che potrebbe definitivamente troncare la serie Note. Che Note 20, quindi, sia stato l'ultimo dispositivo di tale famiglia?

Max Weinbach, di Android Police, ha mostrato nelle scorse settimane un elenco dei device che arriveranno nel breve periodo in casa Samsung, e Note 21 non c'era. Il brand sudcoreano, quindi, potrebbe aver pensato di sostituire tale serie con S21 Ultra, il vero top di gamma del prossimo anno. Vedremo, comunque, se nelle prossime settimane arriveranno nuove conferme in merito a tale punto.

Altre conferme sulla fine dei Note | Aggiornamento 02/12

A parlarci dell'addio alla serie Galaxy Note ci pensa anche Reuters, testata solitamente molto informata ed affidabile. E con un'indiscrezione ancora più drastica, dato che tre fonti citerebbero la non esistenza di Samsung Galaxy Note 21. L'azienda non avrebbe piani in sviluppo per un nuovo Note, pertanto il focus sarebbe interamente per la serie S21. Le fonti citano nuovamente il supporto alla S Pen, specificando che sarà venduto a parte e non integrato nella scocca. Non vengono citate le motivazioni per questa scelta, ma ipotizziamo sia per non diminuire la batteria e forse per contenere i costi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu