Samsung Exynos 2100 mostra i muscoli su Geekbench, anche contro lo Snapdragon 888

Dopo anni di critiche sui propri processori Samsung ha deciso, per il 2021, di proporre qualcosa di nuovo. Con l'avvento dello Snapdragon 888, l'ultimo chipset di fascia alta di casa Qualcomm, le regole del gioco sono cambiate e l'asticella è stata portata ancora più in alto. Motivo per cui, un po' tutti, sono costretti a rincorrere. Anche Samsung deve necessariamente farlo, per tornare ad essere competitiva in tale ambito. Da qui, dunque, nasce l'esigenza di proporre un Samsung Exynos 2100 più potente di tutto ciò che attualmente si trova sul mercato.

Samsung sbarca su Geekbench, con l'Exynos 2100

Nelle score ore il nuovo Samsung Exynos 2100 è stato avvistato sulla nota piattaforma di benchmarking, ovvero Geekbench 5. Sebbene tale chipset non sia ancora stato presentato ufficialmente, il brand sudcoreano pare essere pronto al rilascio di tale componente. Stando ai numeri, infatti, è riuscito a superare anche lo Snapdragon 888 nel punteggio in multi-core, con ben 3.963 punti.

Parliamo di differenze comunque minime fra questi due chipset. Dando un'occhiata ai risultati mostrati inizialmente dallo Snap 888, infatti, vediamo come i punti in multi-core siano stati 3.794, arrivando di poco sopra l'Exynos 2100 nel single-core. Siamo al cospetto, dunque, di due componenti hardware piuttosto potenti che quest'anno potrebbero finalmente giocarsela ad armi pari.

