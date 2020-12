Se in questi anni abbiamo visto la forte crescita dei brand cinesi in Occidente, a breve potremmo vedere l'avanzare di un colosso che da noi fa numeri enormi proprio nel Paese di Mezzo. Infatti, Samsung sta tentando di aumentare sempre più le vendite in Cina, ma dovrà guardarsi da una ben nota e fortissima concorrenza.

Samsung: il calo di vendite di Huawei un'opportunità, ma tenere dietro Xiaomi, OPPO e vivo in Cina è dura

La mossa di Samsung di far crescere in Cina le sue vendite nasce dalle difficoltà arrecate dalle sanzioni USA a Huawei, che ad oggi ha una scorta limitata. Infatti, si prevede che il colosso cinese possa far registrare vendite per “sole” 110 milioni di unità, quindi con un calo del 42% rispetto al 2020. Per il gigante sudcoreano è un'opportunità enorme per prendersi una fetta di mercato più difficile.

Ed in effetti, la crescita di Samsung potrebbe essere comunque limitata da altri colossi cinesi, molto forti in patria come Xiaomi, ma anche OPPO e vivo. Gli ecosistemi di questi tre grandi brand rende complesso ogni ragionamento in termini di vendite, dato che sono molto integrati nell'immaginario del mercato tecnologico in Cina.

Ovviamente, questo non vieta a Samsung di conquistare il mercato smartphone cinese, tanto che il foldable Galaxy W21 è attualmente tra i dispositivi usciti a fine 2020 più apprezzati, come manifestato dal benchmark di Master Lu.

