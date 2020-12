Giunti al periodo natalizio, è uso comune di tutti fare il buon proposito per il post-Cenone di Natale di rimettersi in forma e provare a perdere i kili in più accumulati. Mai come quest'anno però, soprattutto chi è avvezzo a frequentare una palestra, la potrebbe vivere in maniera più particolare, quasi scomoda.

In primis, la forzata sedentarietà di molti, potrebbe portare le persone a cercare una buona alternativa in casa. Ma spesso, non essendo seguiti al meglio, si fa l'errore di non eseguire bene un esercizio o di non tenere bene il conto di quanto esercizio si fa. Certo, le sessioni cardio con una bella corsetta potrebbero giovare, ma essendo comunque molto limitate, c'è bisogno di un espediente in più, un quid importante.

Ed è qui, che ci viene incontro la tecnologia. Negli ultimi anni, gli indossabili (o wearable per i più giovani) sono diventati praticamente i nostri assistenti personali, dei piccoli Jarvis di Iron Man in grado di aiutarci nelle piccole situazioni quotidiane. Tra queste, c'è proprio il fitness. Ma come agiscono esattamente questi utili accessori da polso, perché spesso si tratta di smartwatch o smartband, ma soprattutto come possono adattarsi ad altri strumenti smart home, come può essere una bilancia intelligente, per renderci una dimensione completa dell'allenamento?

Come aiuta lo smartwatch a rimettersi in forma a casa durante il Natale?

Di per sé, i wearable sono, fin dalla loro introduzione nella tecnologia attuale, pensati al fine di monitorare un po' tutta la nostra situazione quotidiana. Ci aiutano nel lavoro, ci aiutano a non dimenticare le cose, ma più di tutto ci aiutano a mantenere buona la nostra condizione fisica.

Se guardiamo infatti a quante funzioni questi possono portare con sé nelle modalità di allenamento, ci rendiamo conto che possono effettivamente diventare dei veri e propri Virtual Coach, che ci spingono a dare il meglio sia in situazioni “normali” come in palestra, all'aperto per il già citato cardio ma anche ora che siamo in casa, limitati negli spazi ma non per questo impossibilitati a fare esercizio.

Ma come si arriva a questo aiuto concreto che prodotti come gli smartwatch e le smartband possono dare alla persona che si allena in casa? È tutto un bel gioco di sensori e software. La prima componente, visibile e non sulle strutture di questi accessori, permettono appunto il monitoraggio che il software gestisce in maniera rapida, tanto da riuscire ad elaborare valori importanti come la frequenza cardiaca o i livelli di stress e sforzo fisico in appena un minuto.

Da Smartwatch a Sportwatch il passo è breve

Più di tutto però, uno smartwatch deve guidarci nello sport. Il cuore di molti orologi intelligenti è proprio l'attività motoria, alcuni di essi sono pensati esclusivamente per quell'utilizzo e prendono il giusto appellativo di sportwatch. Un solo accessorio, riesce ad includere un intero software di sessioni di allenamento, degli sport più vari: che sia la semplice corsa outdoor, ma anche gli sport di squadra e soprattutto, tornando al focus, per gli esercizi che possiamo fare indoor.

Contare impostare programmi di allenamento completi fino a 4 fasi, oppure addirittura monitorare l'attività dell'hula hoop, che in casa si fa molto comodamente (e aiuta). E riprendendo le fasi sopracitate, l'idea che un orologio possa indicarmi come tonificare addominali, come eseguire un esercizio brucia-grassi o tanto altro, resta tanto sorprendente, quanto interessante e ci fa rendere conto che in un momento difficile quanto ad attenzione al carico di grassi come il Natale, è possibile affidarsi alla tecnologia per rimettersi in forma.

Il controllo del peso per rimettersi in forma a Natale in modo intelligente

Va bene lo sport in casa, senza dubbio, ma ciò che abbiamo prima da monitorare in casa e che uno smartwatch non può rilevare (o almeno, non ancora) è il peso corporeo. L'incipit del rimettersi in forma dopo il Cenone di Natale è proprio l'aumento di peso e bisogna avere un quadro completo e ben definito della nostra condizione tra massa corporea grassa e magra, ma anche la percentuale di grasso presente nel nostro corpo.

Visto che però siamo in un periodo in cui fa freddo, non si potrà uscire granché e sopratutto potrebbe essere semplicemente ancora un giorno festivo, andare in Farmacia diventa più difficile e quindi ci si affida, di nuovo, alla tecnologia. Sì, perché una semplice bilancia, anche quelle casalinghe, potrebbe non rendere affatto la giusta dimensione alla persona, soprattutto se intende fare allenamento intelligente.

E quindi, ci viene incontro un prodotto molto interessante come la Smart Scale o bilancia smart che dir si voglia, che grazie all'aiuto del Bluetooth, ci permette tramite applicazione dello smartphone di conoscere effettivamente quanto pesiamo e di cosa potremmo dover regolare nella nostra condizione corporea. Ma non solo, perché ci sono bilance in grado di diventare anch'esse dei veri e propri Assistenti Virtuali che permettono di ottenere una salute decisamente migliore.

Soluzioni intelligenti dal prezzo convincente

Come spesso accade ultimamente, a fornirci soluzioni molto appetibili per la salute personale e per l'allenamento in casa ci sono i produttori di tecnologia Consumer cinesi, che nel tempo sono riusciti a combinare fitness ed elettronica in modo da restituire i mezzi giusti al fine di ovviare all'esercizio fisico, anche in casa.

E parliamo soprattutto di Honor, che conosce bene i propri utenti e fornisce una soluzione congiunta e potente tra smartwatch e bilancia smart, come per il Watch ES e la Scale 2. Il primo, con ben 4 fasi di allenamento, 96 modalità di attività sportiva e tutto il monitoraggio della salute che serve, è tra gli sportwatch più indicati sul mercato per rapporto qualità/prezzo ma anche per comodità di indosso (qui ne abbiamo realizzato una recensione).

Se invece volete salire di livello, c'è in offerta Honor Watch GS Pro, uno sportwatch che potremmo definire per sportivi più “estremi”, ma che comunque può aiutare anche nell'allenamento casalingo con funzioni più potenti ed una migliore interconnessione con lo smartphone, con il riconoscimento di oltre 100 modalità sportive. Inoltre, per questo periodo è in bundle con gli auricolari Bluetooth Sport Pro al prezzo di 199.90€ invece di 329.80€. Per tutti i particolari trovate qui la recensione completa.

Per quanto riguarda la bilancia smart Honor Scale 2, oltre ad essere un regalo di Natale molto utile, può essere appunto l'alleata ideale per monitorare il peso corporeo durante questi giorni festivi. Questo perché, è possibile ottenere un quadro completo della propria condizione fisica grazie agli 14 indicatori che riportano: peso, BMI, percentuale di massa grassa, battito cardiaco, percentuale di massa scheletrica, massa grassa, metabolismo basale, contenuto d'acqua corporea, densità ossea, livello del grasso viscerale, tipo di corpo, punteggio corporeo, età fisica e le proteine. Inoltre, grazie all'algoritmo TrueFit, è possibile conoscere profondamente il proprio corpo e portare avanti un regime di cura della persona ideale. Tutto questo poi, può essere monitorato tramite applicazione da smartphone, in tutta comodità.

Praticamente, per questo Natale finalmente non avete scuse: il rimettersi in forma costa poco e funziona in modo preciso.

