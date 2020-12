La corsa all'adozione del processore Qualcomm Snapdragon 888 è stata vinta da Xiaomi che con lo Xiaomi Mi 11 ha anticipato tutti i competitors del settore mobile sedendosi sul trono di primo produttore ad adottare la nuovissima soluzione del chipmaker americano.

Un altro brand (che però fa sempre parte dell'universo Xiaomi) che potrebbe a breve annunciare un top di gamma con lo Snap 888 dovrebbe essere Redmi che, nel corso delle ultime ore, ha certificato un nuovo smartphone con nome in codice Redmi Haydn K11.

Redmi Haydn K11 in arrivo con Snapdragon 888 e prezzo aggressivo

Al momento non sono emerse indicazioni sulla scheda tecnica di questo dispositivo che, secondo il noto leaker cinese Digital Chat Station, dovrebbe rappresentare la punta di diamante della futura line-up di Redmi sopratutto grazie al già citato Snap 888. Fino ad ora si era ipotizzata l'adozione del SoC MediaTek Dimensity 1000 per le futura gamma di smartphone K40 ma quest'ultima indiscrezione potrebbe cambiare le carte in tavola o spalancare lo scenario delle ipotesi a due differenti varianti dello stesso dispositivo.

Il Redmi Haydn K11 potrebbe puntare inoltre anche sul prezzo come killer feature di lancio poichè come risaputo i dispositivi di Redmi spiccano principalmente per il rapporto qualità/prezzo. Pertanto è facile ipotizzare che il Redmi Haydn K11 possa ambire alla corona del dispositivo più economico ad arrivare sul mercato con l'ultima soluzione di Qualcomm.

