Che non fossero destinati alla sola Cina, se ne aveva il sentore già all'ufficialità. Nonostante portino il nome di smartphone già presenti sul mercato Global, i nuovi Redmi Note 9 Pro 5G, Note 9 5G (che avrà anche lui una versione Global) e Note 9 4G sono dispositivi fatti per affacciarsi nel nostro mercato, con l'ultimo che diventerà molto probabilmente il prossimo Redmi 9T, ma con alcune specifiche in più che ne cambieranno anche il design. Inoltre, dato che mancava un po' di confusione, sono spuntate anche delle indiscrezioni in merito ad un possibile Redmi 9 Power.

Aggiornamento 03/12: il rebrand di Note 9 4G noto come Redmi 9 Power ha una possibile data di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi 9T e Redmi Note 9 4G: ecco le differenze di specifiche

FCC database is comparing POCO M3 & Redmi 9T, since both of them have similar specs. But here the model no of Redmi 9T (M2010J19SG) refers it to be a global version of Redmi Note 9 4G (M2010J19SC), meaning both devices are same, except the camera specs. pic.twitter.com/HveNQHNwhc — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) November 27, 2020

Ai più attenti non sarà certo sfuggito il fatto che il nuovo Redmi Note 9 4G è già il fratello di POCO M3, ma con un design diverso. Ma il Redmi 9T che arriverà sul mercato Global dovrebbe avere qualcosa in più nelle specifiche rispetto agli altri due. Cosa? Principalmente la fotocamera o meglio, il modulo di sensori che passa da 3 a 4, con l'aggiunta di un sensore assente negli altri due.

Questo porterebbe anche il design a cambiare, dato che il Redmi 9T avrebbe un posteriore leggermente diverso rispetto ai suoi fratelli proprio per l'aggiunta del nuovo sensore. Potrebbe essere esattamente una via di mezzo da Note 9 4G e POCO M3, senza però avere un bumper enorme. Quanto al resto, dovrebbero rimanere le stesse caratteristiche, come la batteria da 6.000 mAh, 48 MP per il sensore fotografico principale, un display da 6.53″ Full HD+ ed un chipset Snapdragon 662. Ovviamente, bisognerà attendere l'ufficialità e la data di uscita per capire se ci saranno altre differenze nelle specifiche e su come si inquadrerà il prezzo di Redmi 9T nel mercato Global, che potrebbe essere più alto sia del Note 9 4G cinese, sia del POCO M3.

Note 9 4G diventerà anche Redmi 9 Power

A quanto pare la politica dei rebrand da parte di Xiaomi sta quasi diventando un meme. Una nuova indiscrezione fa presente come, presumibilmente all'interno della stessa MIUI, sia stato trovato un riferimento al presunto Redmi 9 Power. Il nome in codice M2010J19SI coincide con quello del suddetto Redmi 9T, anche se la lettera “I” al posto della “G” ci fa capire che sarà il rebrand per l'India. Anche in questo caso troviamo citata l'aggiunta di un sensore fotografico SK Hynix Hi259 da 2 MP che fungerà da macro.

Redmi 9 Power ha una data di presentazione | Aggiornamento 3/12

[Exclusive] provided there's no last moment change, the Redmi 9 Power is launching in India on December 15.#Xiaomi #Redmi #Redmi9Power — Mukul Sharma (@stufflistings) December 3, 2020

Il modello conosciuto come M2010J19SI, ovvero Redmi 9 Power – ricordiamo, rebrand del Redmi Note 9 4G cinese – potrebbe avere già una data di presentazione. Il leaker Mukul Sharma (uno di quelli affidabili) riporta che il lancio del nuovo mid-range è fissato per il 15 dicembre, ovviamente in India. Si tratterà quindi del primo avvistamento fuori dalla Cina di Note 9 4G, in una incarnazione pensata per il mercato Global (indiano). Quindi, dato che un riepilogo non fa mai male, questa dovrebbe essere la scheda tecnica dello smartphone.

Display IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 3

(2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 3 dimensioni di 162,3 x 77,28 x 9,6 mm per 198 g

SoC Qualcomm Snapdragon 662 ad 11 nm

ad 11 nm GPU Qualcomm Adreno 610

4/6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile via microSD

di storage UFS 2.2 espandibile via lettore d'impronte laterale

quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4 con grandangolo a 120°, macro e sensore per la profondità

f/1.79-2.2-2.4 con grandangolo a 120°, macro e sensore per la profondità selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS, sensore IR, speaker stereo, mini-jack, USB Type-C

batteria da 6.000 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W sistema operativo Android 10 con MIUI 12

Come specificato anche in precedenza, l'unica aggiunta rispetto al modello cinese dovrebbe essere un modulo macro da 2 MP che farà salire il numero di sensori da tre a quattro. Per quanto riguarda la data di presentazione ed altri dettagli, restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di Xiaomi e Redmi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu