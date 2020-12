Negli ultimi tempi ci è capitato di testare molti aspirapolvere ciclonici senza fili e, dobbiamo ammetterlo, tutti i modelli che abbiamo provato ci hanno convinto non solo per le prestazioni, ma anche (e soprattutto) per il rapporto qualità prezzo. E questo perché negli ultimi anni le aziende concorrenti di Dyson nella produzione dei vacuum cleaner wireless hanno raggiunto una sorta di “equilibrio qualitativo”, che le ha portate davvero a concorrere con la più blasonata azienda britannica soprattutto per il prezzo molto più economico.

E tra tutte queste aziende spicca sicuramente Tineco che con la sua Hero 10 Series vende ormai da tempo aspirapolveri ciclonici di ottima qualità, probabilmente al prezzo più basso del mercato, considerando sempre il rapporto qualità prezzo: perché sì, è possibile portarsi a casa modelli che costano anche 50 euro, ma nessuno di questi arriverà alla qualità del Tineco A10 Hero. Noi lo abbiamo ricevuto in prova nella versione “Stazione“, che al posto del wall mount include un supporto da posizionare a pavimento, nel quale si potranno fissare l'aspirapolvere e tutti i suoi accessori.

Recensione Tineco A10 Hero: batteria estraibile, tanti accessori e..prezzo BOMBA

La confezione del Tineco A10 Hero Station, è quella tipica dell'azienda. Realizzata in semplice cartone sul quale sono stampate immagini monocromatiche, al suo interno contiene un gran numero di accessori che permetteranno all'utente di poter utilizzare l'aspirapolvere in diverse occasioni.

All'interno della confezione sono presenti i seguenti accessori:

Aspirapolvere ciclonico.

Stazione a pavimento.

Spaccola a becco fino.

Spazzola con testa circolare.

Spazzola motorizzata.

Spazzola anti-acaro.

Filtro Extra-Vortice.

Design e materiali

Così come abbiamo visto con la Tineco A11 Master, anche il design della Tineco A10 Hero tende a portare con sé quel “non so che” di vintage. Tutto il corpo dell'aspirapolvere è realizzato in policarbonato bianco, con linee molto nette ed un aspetto che riporta un po' agli anni '80. Personalmente è un design che mi piace, ma è chiaramente un mio parere estetico che non può trovare d'accordo tutti. Quello che però è oggettivo è che tutti i materiali e la struttura dell'aspirapolvere risultano molto resistenti a graffi e urti, ed è una caratteristica fondamentale perché, lo sappiamo tutti, le scope elettriche tendono a cadere in continuazione.

1 di 25

Assemblare la Tineco A10 Hero con tutti gli accessori è veramente molto semplice, soprattuto grazie agli incastri ed ai pulsanti di sgancio. Ed altrettanto semplice è smontare tutte le parti interne per procedere con la pulizia del contenitore e del filtro HEPA, che possono essere lavati sotto l'acqua corrente.

Ottima anche l'imputnatura a pistola, pensata per facilitare l'utilizzo con una mano, che risulta sempre molto comodo anche per via del peso piuttosto contenuto (è di 1.3 Kg) e della rotazione delle spazzole motorizzate che agevoleranno lo scorrere dell'aspirapolvere sul pavimento. La spazzola motorizzata più grande, poi, integra anche cinque led pensati per illuminare la zona che si sta pulendo.

Decisamente sotto tono invece è la capacità del contenitore per lo sporco, che passa dagli 0.6 litri della versione H11 agli 0.4 litri della versione A10. Ad ogni modo l'apertura per lo svuotamento è tra le più comode del mercato ed è pensata per evitare di sporcarsi le mani in fase di pulizia.

Ciò che invece ho trovato molto sensata è la base a pavimento, presente nella versione “Stazione” che abbiamo ricevuto in prova. Poter avere un supporto al quale fissare aspirapolvere ed accessori senza dover per forza bucare il muro, potrebbe essere una manna dal cielo per molte persone. Me compreso.

Caratteristiche tecniche – Tineco A10 Hero

Motore : brushless, da 350W.

Batteria : al litio removibile da 2000 mAh.

Autonomia : fino a 10-25 minuti di pulizia ininterrotta.

Utilizzo : Senza fili – Cordless, prolunga removibile.

Rumorosità massima : 70 decibel (70 dB).

: 70 decibel (70 dB). Capacità contenitore polvere : 0.40 litri.

: 0.40 litri. Peso : peso corpo di 1.3 kg.

Sistema di filtraggio : a 4 stadi, completamente sigillato

Modalità di funzionamento: continuo, potenza regolabile.

Funzionamento e potenza d'aspirazione

Animata da un motore brushless da 350w, la Tineco A10 Hero è una delle scope elettriche più semplici del mercato. Il suo funzionamento è quello tipico di questi prodotti, eccezion fatta che può essere utilizzata solo in due velocità: quella “Standard” e quella “Max”, cioè più forte. E nonostante la prima possa sembrare sottodimensionata, in realtà è più che sufficiente per una pulizia quotidiana anche sullo sporco più consistente. Ovviamente qualora questo sia più radicato e fino allora vi consiglio di utilizzare la modalità Max, la cui potenza d'aspirazione si spinge molto di più.

In questo caso la Tineco A10 Hero va che è una meraviglia e grazie alla scopa rotante motorizzata riuscirà a catturare anche la polvere più sottile, non lasciandone più traccia. Ho fatto dei test anche su caffè e farina ed i risultati sono stati degni di nota.

Tineco è inoltre una delle pochissime aziende ad includere nella confezione un accessorio con il quale si potrà risolvere il problema relativo alla diminuzione della potenza di aspirazione: si tratta di un utensile per la pulizia del pre-filtro con il quale, saltuariamente, si potrà pulire anche questo importantissimo componente dell'aspirapolvere.

Utilizzarlo è veramente molto semplice: basterà difatti estrarlo dal corpo, sostituirlo con uno nuovo e nel frattempo inserire quello vecchio nell'utensile. A quel punto collegate quest'ultimo all'unità centrale, accendetela in modalità Max, ruotate il coperchio laterale ed il gioco è fatto.

Autonomia

La batteria della Tineco A10 Hero è una 2000 mAh estraibile. Nella confezione però, a differenza del modello A11, ne è presente solo una. Ed è davvero un peccato, soprattutto considerando che nella basetta a pavimento inclusa nella confezione è possibile anche ricaricarne un'altra mentre si utilizza quella principale nell'aspirapolvere.

Ad ogni modo, sotto il punto di vista dell'autonomia si poteva fare di più (ed è qui che una seconda batteria in confezione sarebbe stata perfetta), perché con la spazzola motorizzata in modalità standard arriviamo fino a 25 minuti di utilizzo, mentre in modalità Max raggiungiamo al massimo 10 minuti.

Prezzo e considerazioni – Tineco A10 Hero

Il prezzo ufficiale della Tineco A10 Hero è di 199,00 euro su Amazon, ma cliccando su “Applica Coupon” si potrà ricevere uno sconto immediato di 29,00 euro: insomma, usufruendo di questa promozione a tempo limitato, potreste portarvela a casa a 170 euro. E, credetemi, potrebbe essere il vostro affare del mese.

Ed è proprio il prezzo che è il centro di tutta l'analisi di questo prodotto. Se comparato ad altri modelli della categoria e, soprattutto, alla qualità dell'aspirapolvere, il rapporto qualità/prezzo della Tineco A10 Hero sale molto in alto.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu