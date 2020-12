L'evento del 7 ottobre scorso si è confermato un tripudio di prodotti per la casa asiatica, tra cuffie, smart TV e smartphone. Tante novità, inizialmente limitate al mercato indiano ma che stanno cominciando a fare capolino anche oltre. E infatti la prima camera di Realme è disponibile anche in Italia, comparsa a sorpresa sul portale ufficiale del brand e su Amazon: bando alle ciance, ecco tutti i dettagli su Realme Smart Cam 360°, la telecamera di sicurezza dell'azienda che va a rendere ancora più completo il suo ecosistema.

Aggiornamento 18/12: la prima videocamera di sorveglianza di Realme debutta in Italia. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità a fine articolo.

Realme Smart Cam 360° è ufficiale in Italia: tutto sulla prima camera di sicurezza del brand

Design e caratteristiche

La prima telecamera di sicurezza del brand arriva con un design minimal e con tanta voglia di espandere il proprio ecosistema. Realme Smart Cam 360° è realizzata in policarbonato e presenta un look molto semplice, con una forma ormai ampiamente collaudata dal settore ed un corpo bianco.

Il sensore principale è in grado di fornire una visione a 360° dell'ambiente circostante, attivando la rotazione della camera sulla propria base. Il dispositivo può essere posizionato anche al soffitto, in modo da diventare ancora più discreto nell'ambiente domestico (o in ufficio, se preferite).

Realme contro Xiaomi con un ecosistema a 360°

Non mancano le classiche funzionalità di questa tipologia di prodotti: abbiamo la visione notturna, il rilevamento del movimento e l'espansione di memoria. Il dispositivo è in grado di registrare clip a 1080p, con algoritmo WDR e cancellazione del rumore 3D.

Realme Smart Cam 360° ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo della telecamera di sicurezza Realme Smart Cam 360° è di 39.99€ al cambio attuale sul sito ufficiale del brand. Qui trovate la pagina principale del prodotto mentre in basso il link su Amazon: al momento non risulta ancora disponibile sulla piattaforma di e-commerce, ma è molto probabile che arriverà nel corso delle prossime ore. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

