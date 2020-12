Realme Narzo 30 e 30 Pro potrebbero arrivare nel Q1 2021 | Leak

Quando si parla di smartphone non c'è davvero pace. A distanza di pochissimi mesi dal lancio della serie Narzo 20 di Realme, pare che il brand sia quasi in procinto di presentare i device della nuova famiglia, ovvero Narzo 30. Si tratterebbe di un annuncio abbastanza ravvicinato in effetti, ma secondo Mukul Sharma questa possibilità non è poi così remota.

[Exclusive] Provided there's no last moment change, Realme will launch its Narzo 30 and Narzo 30 Pro smartphones in January.

Just like last time, there could be a third device as well.

Feel free to retweet.#Realme #Nazro30 #Narzo30Pro #stufflistingsarmy

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 10, 2020