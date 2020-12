Realme Buds Air Pro Master Edition in arrivo: ecco la nuova variante delle cuffie TWS

Molto spesso le aziende tendono a differenziare la propria offerta in maniera piuttosto capillare. Non solo per quanto riguarda il mercato degli smartphone ma anche in merito a tutti gli altri settori. Tra queste, dunque, troviamo sicuramente anche Realme che da diverso tempo ha cominciato a produrre anche altri interessanti accessori, come le cuffie Bluetooth. Non possiamo non annoverare, quindi, le Realme Buds Air Pro, uscite davvero poco tempo fa. Secondo un leaker, però, sarebbe già pronta una nuova variante di questi auricolari, chiamata Realme Buds Air Pro ME.

Aggiornamento 14/12: l'azienda ha confermato la data di uscita delle cuffie e il design. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Buds Air Pro ME avranno la funzione ANC?

PROmise ME Air, my Buds. — Mukul Sharma (@stufflistings) December 9, 2020

Alcune delle ultime dichiarazioni in merito a questo nuovo paio di auricolari arrivano dal noto influencer Mukul Sharma. Con un post su Twitter, infatti, ha lasciato intendere che Realme sia pronta a lanciare sul mercato un nuovo paio di cuffie Bleutooth, ovvero le Realme Buds Air Pro ME. Difficile dire, però, se questo semplice post sia riferito ad un nuovo prodotto o ad altro.

LEGGI ANCHE:

L’app Realme Link debutta anche per iPhone e iPad | Download

Non sono state rilasciate spiegazioni in merito a questo post, dunque sul possibile nuovo prodotto non sappiamo assolutamente nulla. Potrebbe trattarsi di una versione aggiornata delle Buds Air Pro, oppure di un modello differente dal punto di vista estetico. Non è assolutamente detto, però, che tale versione sia migliore rispetto a quella attualmente in commercio. Vedremo, quindi, se nelle prossime ore arriveranno ulteriori informazioni in merito a tale prodotto.

Realme Buds Air Pro Master Edition in arrivo il 23 dicembre | Aggiornamento 14/12

Il nuovo prodotto è stato finalmente svelato: si tratta delle cuffie Realme Buds Air Pro Master Edition, il primo prodotto non telefonico del brand ad arrivare in questa particolare edizione. Il debutto è fissato per il 23 dicembre, insieme all'indossabile Realme Watch S Pro.

Tuttavia questa volta si tratterà di un'edizione Master “meno complicata”, caratterizzata da un'inedita colorazione argento con una finitura lucida (che andrà ad affiancarsi alle versioni standard Black e White). Al momento il prezzo di vendita non è oggetto di indiscrezioni e non sappiamo quale sarà la cifra a cui verranno proposte le nuove cuffie.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu