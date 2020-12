Realme 8 avvistato su Geekbench: ecco le prime specifiche | Rumor

Dopo il lancio del “piccolo” 7i e l'attesa per il primo smartphone del brand asiatico, ecco spuntare gli ennesimi modelli da attendere per il nuovo anno. Si tratta della serie Realme 8: il modello standard potrebbe essere stato avvistato su Geekbench con i primi risultati e alcuni dettagli sulle specifiche.

Realme 8 e 8 Pro: arrivano le primissime indiscrezioni sui nuovi medio gamma

Benchmark e specifiche

Avvistato con la sigla RMX3092, il presunto Realme 8 è spuntato su Geekbench con i primi benchmark, i quali rivelano anche alcune delle specifiche che troveremo a bordo del mid-range. In base ai risultati della piattaforma – che trovate in alto – il dispositivo è equipaggiato con il chipset Dimensity 720, accompagnato da almeno 8 GB di RAM. Il sistema operativo è Android 10, ma non è detto che non possa cambiare nel corso delle prossime settimane. Ovviamente è bene ricordare che al momento non vi è certezza in merito all'identità dello smartphone: tuttavia, secondo il leaker Mukul Sharma, i prossimi modelli in arrivo (fatta eccezione per Realme Koi) sarebbero quelli della serie X60 e della serie 8.

After the RMX3093, the Realme RMX3092 has also received the 3C certification. 65W fast charging and 5G are confirmed.#Realme #RealmeX60 #RealmeX60Pro pic.twitter.com/mKygpDwN90 — Mukul Sharma (@stufflistings) December 16, 2020

Lo stesso insider è stato inizialmente tratto in inganno, pensando che i device RMX3092 e RMX3093 fossero parte della famiglia X60. Con i benchmark e la natura del chipset il leaker esclude quest'ipotesi puntando in direzione di Realme 8 e 8 Pro. Inoltre, alcune settimane or sono, i due smartphone sono stati individuati nel database dell'ente 3C. In questo caso la certificazione ha confermato la presenza del supporto alla ricarica rapida da 65W, presumibilmente su entrambi i modelli.

Per amor di precisione ricordiamo che Realme X50 e X50 Pro sono mossi rispettivamente dallo Snapdragon 765G e 865. Per quanto riguarda invece Realme 7 e 7 Pro, si parla del MediaTek Helio G95 e dello Snapdragon 720G; abbiamo poi il modello 7 5G, ma questa è comunque un'altra storia. Come potete vedere osservando i vari chipset nominati, ecco perché Mukul Sharma pensa che si tratti dei prossimi dispositivi della serie 8.

Quando esce Realme 8?

Not just the Narzo 30 series, the Realme 8 series (Realme 8 and Realme 8 Pro) is also coming soon to India. The expected launch date so far is in January 2021 only.#Realme #Realme8 #Realme8Pro — Mukul Sharma (@stufflistings) December 15, 2020

Rispondere a questa domanda è quanto mai prematuro e lo stesso insider non si sbottona (in fondo proprio oggi ha scoperto che il modello identificato come X60 potrebbe essere in realtà Realme 8). Volendo fare un pronostico in base alla precedente esperienza, nel 2020 abbiamo avuto la gamma 6 a marzo e nella seconda metà dell'anno la famiglia della serie 7. Se la compagnia asiatica riproporrà la stessa scaletta è lecito ipotizzare che i prossimi mid-range arriveranno nel corso del mese di marzo. Comunque il buon Mukul Sharma riporta invece che la serie 8 debutterà già a gennaio 2021, insieme alla famiglia Narzo 30. Vedremo se avremo un inizio anno particolarmente ricco (forse anche troppo) oppure un primo trimestre più “diluito”.

