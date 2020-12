OUKITEL WP10 5G: il nuovo rugged scende di prezzo con cuffie TWS in regalo

Durante il mese di novembre abbiamo assistito al debutto del nuovo rugged phone OUKITEL WP10 5G, soluzione ultraresistente mossa dal Dimensity 800 e dotata di una colossale batteria da 8.000 mAh. Avete perso l'occasione di acquistarlo durante il week end del Black Friday? Niente paura perché la compagnia cinese lancerà un'interessante iniziativa a dicembre, tra pochi giorni.

Acquista OUKITEL WP10 5G in offerta e ricevi in regalo un paio di cuffie TWS

A partire dal 7 dicembre e fino al prossimo 11 dicembre, OUKITEL WP10 5G scenderà al prezzo di 399.99$ – circa 331€ al cambio – ed i primi 500 utenti che acquisteranno il rugged phone riceveranno in regalo un paio di auricolari TWS del valore di 40$. Insomma, se siete in cerca di uno smartphone ultraresistente e non volete rinunciare al 5G né ad una batteria capiente, il nuovo modello di OUKITEL potrebbe fare al caso vostro.

Come anticipato in apertura, il WP10 è mosso dal chipset Dimensity 800, realizzato a 7 nm ed equipaggiato con un modem 5G SA/NSA. Ad accompagnare il SoC troviamo 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1, per la massima fluidità. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP mentre il modulo principale è composto da un sensore Sony IMX582 da 48 MP, un grandangolo da 13 MP, un obiettivo macro da 2 MP ed un modulo per la profondità, sempre da 2 MP.

Parlando di resistenza, ovviamente OUKITEL WP10 5G è un rugged con tutti i crismi: abbiamo resistenza all'acqua e alla polvere di tipo IP68 e IP69K, in aggiunta alla certificazione di grado militare MIL-STD-810G. In parole povere si tratta di uno smartphone in grado di resistere alle immersioni fino a 1.5 m per 30 minuti, protetto da urti e cadute, ma anche dalle temperature estreme.

Se siete interessati a mettere le mani sul nuovo OUKITEL WP10 5G, qui trovate la pagina dedicata su AliExpress. Ricordate che la promozione sarà disponibile dal 7 all'11 dicembre e che solo i primi 500 utenti che acquisteranno il dispositivo riceveranno in regalo le cuffie TWS.

Articolo sponsorizzato.

