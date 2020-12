OPPO Watch riceve l’aggiornamento a WearOS H-MR2

OPPO Watch è uno dei primi smartwatch ad accogliere il nuovo aggiornamento a WearOS H-MR2. Nel panorama dei (pochi) indossabili basati sull'OS di Google, quello di OPPO è uno dei più apprezzati degli ultimi tempi. Google ha rilasciato il nuovo firmware autunnale, con alcune ottimizzazioni per il sistema ed qualche gradita aggiunta.

L'aggiornamento autunnale WearOS H-MR2 giunge a bordo di OPPO Watch

Come segnalano i possessori di OPPO Watch su Reddit, l'aggiornamento a WearOS H-MR2 ha introdotto varie migliorie software. Prima su tutte l'aumento dell'autonomia: come testimoniato dal redditor, è in grado di arrivare a 2 giorni di utilizzo con gestures attive, sessioni di allenamento, tracciamento del sonno, tutte le notifiche attive e varie telefonate. Migliorano anche le prestazioni, con un aumento della reattività di interfaccia ed app in esecuzione. È stato ottimizzato anche il tracciamento del sonno, il quale adesso funziona tutto il giorno e non soltanto durante le ore notturne. Infine, sono state aggiunti nuovi quadranti per garantire una personalizzazione più ricca della parte estetica.

Per il momento l'aggiornamento a WearOS H-MR2 sembra essere giunto sulla variante da 46 mm di OPPO Watch, almeno secondo la segnalazione su Reddit. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione, se non lo aveste già fatto.

