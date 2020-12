Molto spesso i brand cinesi scelgono le persone più influenti del paese per sponsorizzare i loro nuovi smartphone. Da meno non è OPPO, che per la serie Reno 5, praticamente solo da presentare, ha scelto un'importante figura del cinema in Cina.

OPPO: la serie Reno 5 potrebbe avere una colorazione “stellare” come la sua testimoniale?

In queste ore OPPO ha annunciato che la nuova testimonial per la sua gamma Reno 5 sarà la giovane e famosissima attrice cinese Zhou Dongyu, vincitrice del premio Golden Horse (praticamente gli Oscar di Taiwan) e del premio Hong Kong Film Awards come migliore attrice. Non solo, ma è attualmente terza nella classifica di Forbes per la China Celebrity 100.

Insomma, una partner di enorme spessore per una serie, quella del Reno 5, su cui OPPO pare puntare moltissimo, forse anche più della serie 4, arrivata anche in Italia. E considerando che c'è un chiaro riferimento alle “Stelle”, è molto probabile che arriverà una colorazione del modello Pro dedicata proprio alla collaborazione, probabilmente con una livrea brillante.

Insomma, non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere i dettagli definitivi di una serie Reno 5 che si preannuncia completissima e per tutte le tasche, mai come prima d'ora dall'uscita del primo modello.

