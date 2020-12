Entrati nel mese di novembre, le indiscrezioni in merito ai prossimi OPPO Reno 5, Reno 5 Pro e Reno 5 Pro+ si fanno sempre più insistenti. Nell'attesa di una conferma vera e propria, c'è già abbastanza materiale per stilare quelle che potrebbero essere le loro caratteristiche. Di seguito trovate tutta una serie di leak ed indiscrezioni dedicati ai nuovi modelli, con dettagli su design, scheda tecnica e caratteristiche, in attesa di saperne di più anche su prezzo e data di uscita.

Aggiornamento 04/12: Reno 5 e il modello Pro sono stati certificati da China Telecom, con vari dettagli su hardware, fotocamera e prezzi. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo, nelle sezioni dedicate.



Tutto quello che sappiamo su OPPO Reno 5, Reno 5 Pro e Reno 5 Pro+ | Aggiornamento 04/12

Design e display

Le prime immagini di OPPO Reno 5 forniteci dalla certificazione TENAA ci mostrano uno smartphone non così tanto differente dalla serie Reno 4. Dietro riusciamo a scorgere un riquadro della fotocamera molto simile, con un rettangolo stondato posto in alto a sinistra nella back cover in vetro. A cambiare saranno più che le colorazioni, le finiture, come si evince anche dalla immagini ufficiali pubblicate in queste ore. Intento le voci di corridoio parlano di versioni Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black (tutte mostrate) e Star Wish Red, nonché di un variante in pelle.

Anche davanti non dovrebbe cambiare molto, con il solito schermo OLED forato Full HD+ e con certificazione HDR10+. La differenza dovremmo averla con OPPO Reno 5 Pro e/o Reno 5 Pro+, i quali dovrebbero sfoggiare un display curvo. Secondo le specifiche trapelate, le diagonali sarebbero da 6,43″ per il modello base e 6,55″ per i due Pro. Non cambierebbe il refresh rate, invece, con un pannello a 90 Hz per l'intero trittico. Ecco quali sarebbero le dimensioni dei tre:

Reno5: 159,1 x 73,4 x 7,9 mm per 172 g

Reno 5 Pro: 159,7 x 73,2 x 7,6 mm per 173 g

Reno 5 Pro+: 159,7 x 73,2 x ? mm per 190 g

Dopo le varie immagini del TENAA, sul social cinese Weibo è apparsa anche un presunto scatto dal vivo dedicato ad OPPO Reno 5. Come si evince il design posteriore ricalca quello dell'attuale generazione, fatta eccezione per la scritta Reno Glow e la particolare colorazione.

Nelle ultime ore OPPO ha dato il via alle preregistrazioni per la serie Reno 5: sul sito ufficiale sono spuntati i banner che vedete in alto, che confermando il design del modello standard e della variante Pro, così come la presenza di un pannello curvo a bordo del modello maggiore. Nei giorni scorsi si è parlato di un Reno 5 Pro+, ma al momento il sito ufficiale non riporta nulla sull'esistenza di questo modello.

Le soprese continuano sullo store cinese JD, dove sono presenti i render ufficiali di entrambi gli smartphone, in tutte le colorazioni disponibili. Inoltre viene riportata la presenza per entrambi di due configurazioni: 8/128 GB e 12/256 GB.

Tornando a parlare del design del modulo fotografico, un influencer cinese ha ricevuto un nuovo smartphone ed ha pubblicato una breve clip su Weibo (ripresa nel video in alto di Sparrows News) in cui si scorge un parte fluorescente. Si tratterebbe proprio di OPPO Reno 5 (o Reno 5 Pro): secondo i commenti e vari media asiatici, il dispositivo avrebbe un modulo in vetro rivestito con materiali in grado di emettere radiazioni luminose. Sarà davvero così? Vi piacerebbe uno smartphone fluo?

Hardware e software

In queste ore OPPO Reno 5 e Reno 5 Pro sono comparsi sul portale dell'ente China Telecom, con varie conferme per la parte hardware. In linea con le precedenti indiscrezioni, Reno 5 sarà mosso da un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, mentre il fratello maggioare avrà dalla suaun MediaTek Dimensity 1000+.

Snapdragon 765G 8 nm, CPU Kryo 570 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz), Adreno 619

Dimensity 1000+ 7 nm, CPU Cortex-A77/A55 (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz), Mali-G77 MC9



Per quanto riguarda il presunto su Reno 5 Pro+ i leak precedenti parlano addirittura di uno Snapdragon 865. Comunque vale la pena sottolineare che al momento OPPO ha confermato l'esistenza solo di due modelli e la variante Pro+ è ancora alla stregua di un rumor.

Snapdragon 865 7 nm, CPU Kryo 585 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz) + 4 x 1,8 GHz, Adreno 650



Insieme al chipset, China Telecom conferm anche la batteria dei nuovi Reno 5: si tratterà per entrambi di un'unità da 4.300 mAh, con supporto della ricarica Super VOOC a 65W. Tornado alla presunta variante Pro+, ricordiamo che le indiscrezioni parlano di una batteria 4.500 mAh. Infine, ovviamente per il software si menzionano ColorOS 11 e relativo Android 11.

Benchmark

Sul portale di benchmarking Geekbench sono comparsi quelli che dovrebbero essere OPPO Reno 5 e Reno 5 Pro. Il secondo, siglato PDSM00, è equipaggiato con il chipset MT6889Z/CZA di MediaTek, ossia il Dimensity 1000+, accompagnato da 8 GB di RAM. I punteggi non vanno considerati più di tanto trattandosi di Geekbench 4.1 (la versione più recente e in uso è la 5, con valori diversi per quanto riguarda i punti).

A mettere ancora più confusione sono le informazioni spuntate su Geekbench 5, sempre di OPPO Reno 5 e Reno 5 Pro, ma con sigle leggermente diverse. Qui, dunque, troviamo PEGM00 con 616 punti in single-core e 1.817 punti in multi-core, mentre PDST00 con 725 punti in single-core e 3.000 punti in multi-core. Al netto di altre possibili novità, su Reno 5 è confermato lo Snapdragon 765G, mentre su Reno 5 Pro il Dimensity 1.000+, sfoggiando entrambi 8 GB di RAM e Android 11.

Fotocamera

China Telecom anticipa anche il comparto fotografico dei nuovi modelli in arrivo. OPPO Reno 5 e 5 Pro monterebbero una quad camera da 64+8+2+2 MP, con primario Sony IMX686, grandangolare e due lenti aggiuntive (probabilmente macro e per la profondità). Per tutti e due, invece, la selfie camera avrebbe un singolo sensore da 32 MP.

Il vero top dovrebbe essere OPPO Reno 5 Pro+, sempre con una quad camera ma da 50+16+12+2 MP. Il primario sarebbe un sensore inedito Sony IMX7??, assieme ad un grandangolare e soprattutto un teleobiettivo ottico 2x con possibilità di zoom digitale 20x. Ricordiamo ancora una volta che il dispositivo non è stato ancora menzionato da OPPO, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

OPPO Reno 5, Reno 5 Pro e Reno 5 Pro+ – Prezzo e data d'uscita

La nuova serie Reno 5 debutterà il 10 dicembre in Cina: l'azienda ha già confermato la data tramite poster e le preregistrazioni sul sito ufficiale. Nel frattempo non mancano i primi dettagli circa il prezzo di vendita di OPPO Reno 5 e Reno 5 Pro, anticipato da China Telecom. Nonostante le cifre arrivino da un'ente certificativo è bene prendere con le pinze fino ad una conferma ufficiale da parte della casa cinese.

Reno 5 8/128 GB 415€ (3.299 yuan) 12/256 GB 465€ (3.699 yuan)



Reno 5 Pro 8/128 GB 490€ (3.899 yuan) 12/256 GB 541€ (4.299 yuan)



Infine concludiamo con la presunta cifra di partenza dedicata a Reno 5 Pro+, stavolta frutto di leak che nulla hanno a che vedere con l'ente certificativo cinese: si vocifera di 570€ al cambio, ossia 4.499 yuan.

