OPPO Reno 5 Lite 5G è in arrivo, con ricarica da 30W? | Leak

Alcuni device della serie OPPO Reno 5 sono già stati presentati, altri devono arrivare ufficialmente anche sul suolo internazionale, altri ancora devono essere lanciati nei prossimi mesi. Questa volta, dunque, l'azienda cinese ha deciso di arricchire la propria famiglia Reno con tanti dispositivi diversi. Non stupisce, quindi, che tra i device che sono comparsi in queste ore in alcune certificazioni sia spuntato OPPO Reno 5 Lite 5G. Si tratta, quindi, dell'ennesimo prodotto di tale serie che, però, dovrebbe essere dotato comunque di caratteristiche interessanti.

OPPO Reno 5 Lite 5G, con ricarica VOOC da 30W

Ancora non sono trapelate molte caratteristiche a riguardo. OPPO Reno 5 Lite 5G, però, è già comparso nella certificazione 3C. Proprio in questa sede, dunque, ha svelato la ricarica rapida VOOC da 30W, ma pochissimi altri dettagli. Non ci sono conferme, poi, che tale modello sia effettivamente quello da noi designato, dato che il prodotto è stato indicato con la sigla “PELM00”. Tutto fa pensare però, soprattutto per alcuni leaker, che si tratti di tale prodotto.

Tutte le specifiche tecniche di tale dispositivo devono ancora essere rivelate. Non ci aspettiamo, però, un SoC Qualcomm Snapdragon a bordo di questo smartphone, bensì un SoC MediaTek. Ovviamente non mancherebbe la connettività 5G di ultima generazione, coadiuvata dalla presenze di un modulo fotografico piuttosto dinamico, con sensore principale, obiettivo grandangolare e due sensori più piccoli. Vedremo, però, che cosa riusciremo a scoprire nel corso delle prossime settimane su questo presunto nuovo modello.

