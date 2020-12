Con l'avvento del 2021 avremo una ventata di nuovi top di gamma, fra cui figurerà anche OPPO Find X3 Pro. Secondo quanto rivelato dai rumors non ci sarà un modello base sotto forma di Find X3, bensì soltanto un Pro ed i modelli minori. E visto che di rumors e indiscrezioni ce ne sono già svariate, siamo in grado di stilare una lista di quelle che saranno le sue novità. Per questo abbiamo deciso di creare questo articolo in cui raggruppare tutte le notizie che scopriremo su Find X3 Pro.

Aggiornamento 08/12: Evleaks rivela alcune delle specifiche chiave di OPPO Find X3 Pro. Le trovate all'interno dell'articolo.

OPPO Find X3 Pro: tutto quello che sappiamo sul futuro top di gamma

Design e display

Le rivelazioni fatte da evleaks ci confermano che su OPPO Find X3 Pro troveremo uno schermo da 6,7″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) con densità di 525 PPI. Una delle sue novità principali sarà l'adozione di uno schermo OLED con refresh rate dinamico, in grado di passare da 10 a 120 Hz a seconda del contesto. Questa funzionalità permette di avere sì un refresh rate elevato ma al contempo di preservare la batteria nel caso in cui non sia necessario usufruirne.

Il pannello OLED sarà calibrato di fabbrica per avere una precisione cromatica pari a 0.4 JNCD. Per l'occasione sarà inaugurato lo slogan “Awaken Color” per indicare la tecnologia Full-Patch Color Management. In buona sostanza garantisce una copertura completa della gamma DCI-P3, con una profondità cromatica a 10-bit. Il sistema comincia dall'acquisizione, con algoritmi ed un hardware dedicato per preservare la qualità dell'immagine originale, grazie anche al supporto HDR Digital Overlap. Le immagini vengono poi archiviate in formato HEIF (con il supporto alla profondità di colore a 10 bit).

La scocca di OPPO Find X3 Pro manterrà una certa eleganza, vantando uno spessore di 8 mm ed un peso di 190 g. Verrà mantenuta la presenza di display e retro curvi, per lo scorno di coloro che preferisco uno schermo piatto. Per la back cover si parla di una finitura simil-ceramica o matte frosted e di colorazioni Black, Blue ed anche White, ma solo successivamente.

Hardware e software

OPPO Find X3 Pro fa parte della lista di smartphone che saranno mossi dal nuovo Snapdragon 888 di Qualcomm. Il SoC con processo produttivo a 5 nm offre un discreto balzo prestazionale, grazie alla nuova CPU octa-core Kryo 680. Il chipmaker promette un miglioramento delle prestazioni del 25%, a fronte di una riduzione dei consumi energetici sempre del 25%. Il boost delle performance è garantito dalla rinnovata struttura computazionale, formata dal nuovo core ARM Cortex-X1 a 2,84 GHz, da tre core Cortex-A78 a 2,4 GHz e da quattro Cortex-A55 ad 1,8 GHz.

A dare man forte alle prestazioni c'è anche la nuova GPU Adreno 660, con una velocità di rendering migliorata del 35% e consumi ridotti del 20%. Il comparto gaming sarà ulteriormente affinato dall'implementazione della suite di ottimizzazioni Snapdragon Elite Gaming. Ad alimentare il tutto ci sarà una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W e da quella wireless da 30W. Niente da fare, quindi, per i più potenti standard da 125W e wireless da 65W.

Un'altra novità degna di nota per Find X3 Pro è l'utilizzo di un modulo NFC Dual-body Antenna. Questa tipologia di struttura permetterà di usare il chip da entrambi i lati del telefono. Ovviamente il top di gamma OPPO non si esimerà dall'utilizzo del 5G, visto il modem Snapdragon X60 del chipset adoperato. Per quanto riguarda il software, l'interfaccia sarà la ColorOS 11 e si baserà su Android 11.

Fotocamera

Si rinnova il comparto fotografico di OPPO Find X3 Pro, con una nuova quad camera da 50+50+13+3 MP. Sensore primario e grandangolare saranno entrambi basati sul Sony IMX766, in modo da garantire una qualità similare fra le due lunghezze focali. Secondo i dati pubblicati da evleaks, avremo un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 13 MP. Si tratta di una specifica “anomala”, dato che si verrebbe a perdere la struttura periscopiale che tanto ha caratterizzato gli ultimi flagship OPPO. Le ipotesi sono due: o OPPO ha deciso di accantonare tale feature oppure ci sarà un modello ancora più avanzato che ne sarà dotato.

Ma la novità più intrigante riguarda il sensore macro da 3 MP. Secondo evleaks OPPO ci punterà molto: sarà in grado di offrire uno zoom 25x e ci sarà un anello LED attorno che permetterà lo scatto in qualità superiore alla media. Il suo funzionamento sarà molto simile a quello di un microscopio, permettendo lo scatto a dettagli molto piccoli.

OPPO Find X3 Pro – Prezzo e data d'uscita

Per il momento non ci sono molti rumors in merito a quando sarà presentato e quanto costerà OPPO Find X3 Pro. Ma sappiamo quasi per certo che, come la quasi totalità dei primi top di gamma con Snapdragon 888, la sua presentazione dovrebbe aver luogo durante il Q1 2021.

