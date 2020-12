OPPO A15s: il nuovo mid-range costerà meno di 130€

Nel mentre si parla di slide phone e dispositivi interconnessi concettuali, torniamo coi piedi per terra con il più modesto OPPO A15s. Lo scorso mese di ottobre venne presentato OPPO A15, al quale questo nuovo modello dovrebbe direttamente ispirarsi. Dopo essere stato certificato da vari enti asiatici ed europei, adesso scopriamo immagini e specifiche tecniche dello smartphone in arrivo sul mercato.

Aggiornamento 15/12: un teaser svela il prezzo di OPPO A15s. Lo trovate a fine articolo.

OPPO A15s sta per essere presentato: ecco tutto quello che sappiamo

A darci un'infarinatura su cosa aspettarci da OPPO A15s ci pensa questo teaser ufficiale, con tanto di slogan promozionale “Sleek and Smart“. Dimensionalmente parlando, abbiamo a che fare con uno smartphone che misura 6,52″ in diagonale e presenta una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). Le altre indicazioni che ci vengono fornite riguardano il comparto tecnico, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage e su quello fotografico. Come ogni smartphone del 2020/2021 che si “rispetti”, anche qua abbiamo l'ormai immancabile tripla fotocamera AI.

Passando alle informazioni trapelate, OPPO A15s dovrebbe essere mosso dal chipset MediaTek Helio P22, a 12 nm, con CPU octa-core A55 a 2,0 GHz e GPU PowerVR GE8320. Inoltre, la tripla fotocamera dovrebbe includere sensori da 13+2+2 MP, mentre la selfie camera uno da 5 MP. Non resta che attendere ulteriori leak o direttamente l'ufficialità.

Prezzo e data d'uscita | Aggiornamento 15/12

Un poster comparso in rete, con protagonista OPPO A15s, ce ne svela il presunto prezzo di vendita per il mercato. Si parla di un costo di partenza pari a 11.490 rupie, ovvero circa 128€ per il mercato indiano per la versione base da 4/64 GB.

