OnePlus Nord SE potrebbe essere “solo” una Special Edition

Dopo il lancio del modello Nord è stato tutto in discesa per la casa cinese. A distanza di pochissimo hanno fatto capolino anche i dispositivi N10 ed N100, smartphone che sanciscono ufficialmente le intenzioni di OnePlus, ossia la conquista del mercato a tutto tondo (eliminando quindi le limitazioni al segmento premium). Com'è facile intuire, l'azienda non è intenzionata a fermarsi ed ora un nuovo report anticipa il debutto del futuro OnePlus Nord SE, prossima aggiunta alla famiglia mid-range.

Aggiornamento 22/12: il dispositivo potrebbe essere “solo” una versione speciale del modello Nord. Trovate tutti i dettagli e le novità a fine articolo.

OnePlus Nord SE sarà il prossimo modello della serie mid-range: ecco i primi dettagli

Indiscrezioni sulle specifiche

Ovviamente ricordiamo che si tratta esclusivamente di indiscrezioni e che al momento manca ancora una conferma da parte di OnePlus. Comunque il futuro della fascia media del brand sembra quanto mai chiaro: anche se il prossimo dispositivo si concentrerà su una fascia di prezzo “abbordabile”, non mancheranno novità definite entusiasmanti. OnePlus Nord SE dovrebbe essere il primo medio gamma del brand ad avere dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 65W, tecnologia già vista a bordo di OnePlus 8T (qui trovate la nostra recensione).

Proprio come il cuginone, Nord SE avrà una batteria da 4.500 mAh e dovrebbero essere necessari meno di 40 minuti per avere una ricarica completa. A muovere il tutto dovremmo trovare ancora una volta lo Snapdragon 765G, chipset già visto con il modello Nord di quest'anno.

Completa il pacchetto un display AMOLED con risoluzione Full HD+, ma non sappiamo se sarà presente una doppia selfie camera come il modello Nord: al momento le indiscrezioni riguardo la scheda tecnica finiscono qui.

Quando arriverà OnePlus Nord SE?

In merito al periodo di uscita, il report suggerisce che OnePlus Nord SE arriverà poco dopo il lancio di OnePlus 9. Il nuovo modello top del brand cinese – qui trovate un'interessante raccolta di indiscrezioni – dovrebbe fare capolino prima del solito, precisamente a marzo 2021. Non è da escludere che in mid-range arriverà dopo una manciata di giorni, con una strategia simile a quella vista con OnePlus 8T e i modelli N10 ed N100 (separati da soli 12 giorni).

Per quanto riguarda i paesi interessati, Nord SE dovrebbe arrivare in Europa e India, ma sembra escluso il lancio negli USA.

OnePlus Nord SE potrebbe essere una Special Edition | Aggiornamento 22/12

Nord SE – same but looks different 👀 pic.twitter.com/qAjzO1Rmh1 — Max Jambor (@MaxJmb) December 21, 2020

A distanza di circa un mese dalle primissime indiscrezioni si torna a parlare di OnePlus Nord SE. Stando al leaker Max Jambor si tratterà di un dispositivo già visto, ma che sembrerà differente: insomma, stando alle parole dell'insider sembra proprio che potremmo trovarci di fronte ad una Special Edition del modello Nord, quindi non di un dispositivo inedito.

Inoltre sembra che questa versione speciale sarà realizzata in collaborazione con il designer Joshua Vides. Non ci saranno novità lato hardware e le specifiche rimarrebbero invariate: l'unica differenza, quindi, sarebbe nella back cover rinnovata. Di conseguenza, volendo prendere per buona questa indiscrezione, la scheda tecnica dovrebbe presentarsi come quella del modello Nord (che trovate qui sotto).

Display Fluid AMOLED da 6,44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 408 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 408 PPI, refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 158.3 x 73.3 x 8.2 mm per 184 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48+8+5+2 MP f/1.75-2.4-2.4 con stabilizzazione OIS+EIS, grandangolare, macro e sensore per la profondità;

f/1.75-2.4-2.4 con stabilizzazione OIS+EIS, grandangolare, macro e sensore per la profondità; dual selfie camera da 32+8 MP ;

; connettività dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX HD, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 2.0;

batteria da 4.115 mAh con ricarica Warp Charge 30T;

con ricarica Warp Charge 30T; sistema operativo Android 10 con OxygenOS 10.5.

Per il periodo di lancio si continua a puntare in direzione di marzo 2021, insieme ai modelli della serie 9. Nel frattempo, vi segnaliamo anche i primi dettagli in merito al Nord 2, già protagonista di alcune indiscrezioni.

