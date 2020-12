Nel mentre continuano i rumors su Nord 2, il già esistente OnePlus Nord N10 5G sta ricevendo l'ultimo aggiornamento alla OxygenOS 10.5.8. L'update arriva a pochi giorni di distanza rispetto alla 10.5.4 per Nord N100, dimostrando un certo impegno per gli updates. Da quando sono stati presentati, i modelli Nord hanno già ricevuto diversi aggiornamenti, seppur la notizia che ci sarà un solo major update abbia infastidito non poco la community.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8T Concept ufficiale: è un camaleonte, grazie all’elettrocromia

L'aggiornamento OxygenOS 10.5.8 è stato rilasciato a bordo di OnePlus Nord N10 5G

Le novità apportate dalla OxygenOS 10.5.8 su OnePlus Nord N10 5G sono diverse e sono perlopiù di ottimizzazione generale, oltre alle nuove patch di dicembre. I comparti ad essere toccati dalle migliorie sono consumi energetici, qualità fotografica, connettività e stabilità del sistema. Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzati i consumi energetici del sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a dicembre 2020 Aggiornato il pacchetto GMS a settembre 2020 Migliorata la stabilità di sistema

Fotocamera Migliorata l'esperienza di scatto con la fotocamera

Connettività Migliorata la stabilità di connessione della rete mobile per migliorare l'esperienza



Nell'attesa del futuro aggiornamento ad OxygenOS 11 ed Android 11, potete scaricare ed installare l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.8: lo trovate nel nostro articolo dedicato.

Scarica la OxygenOS 10.5.8 per Nord N10 5G

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu