A pochi mesi di distanza dal debutto della nuova famiglia di dispositivi, sono già partite le prime indiscrezioni su OnePlus Nord 2. Dopo anni passati a dedicarsi quasi esclusivamente alla fascia top di gamma, OnePlus ha deciso di allargare le proprie mire espansionistiche. Ne consegue la creazione di una vera e propria gamma destinata al mercato mid-range, come dimostra la presentazione degli ultimi Nord N10 e N100 e del prossimo Nord SE. Qua di seguito trovate la raccolta di tutti i rumors e leak finora usciti in rete.

Aggiornamento 21/12: una certificazione ci svela lo standard di ricarica rapida che potrebbe avere OnePlus Nord 2. Ve ne parliamo nella sezione “Hardware”.

LEGGI ANCHE:

OnePlus, una storia in Edizione Limitata: ecco tutti gli smartphone speciali

OnePlus Nord 2 “denniz”: tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data

Design e display

Come volevasi dimostrare, è sempre il leaker Max Jambor a dire la propria su OnePlus Nord 2, confermando il suo lungo storico di leak a tema OnePlus. Il primo tweet è abbastanza criptico, senza rivelarci alcunché di specifico sullo smartphone, se non il suo nome in codice. Il nickname interno del nuovo dispositivo è “denniz“, del quale non avevamo visto ancora nessuna menzione in rete. Ricordiamo che i futuri top di gamma della serie OnePlus 9, invece, sarebbero soprannominati sotto l'egida “lemonade“.

Attendiamo immagini e render per scoprire le fattezze del nuovo capostipite della serie Nord. Non ci aspettiamo grandi stravolgimenti rispetto al primo modello, con alcune migliorie laddove possibile. Sotto il profilo estetico, sicuramente ci saranno nuove colorazioni e un modulo fotografico che da verticale potrebbe passare a quadrato/rettangolare. Probabilmente sarà nuovamente utilizzato uno schermo forato AMOLED Full HD+ attorno ai 6,5″ e con un refresh rate che potrebbe rimanere a 90 Hz o aumentare a 120 Hz.

Hardware | Aggiornamento 21/12

È ancora presto per avere un'idea chiara su quale scheda tecnica vedremo su OnePlus Nord 2, ma possiamo avanzare qualche ipotesi. Sicuramente sarà nuovamente utilizzato un nuovo modello di SoC Qualcomm Snapdragon 7xx, anche se ad oggi non conosciamo ancora quale sarà il successore dello Snapdragon 765G.

Ipotizziamo che la batteria dovrebbe aggirarsi attorno ai 4.200 mAh, mentre le certificazioni ci suggeriscono migliorie per la ricarica rapida. Da 30W si dovrebbe passare a 33W, un piccolo avanzamento rispetto all'attuale Nord. Fra l'altro, si vocifera che OnePlus Nord SE possa beneficiare di una ricarica ben più rapida.

A new 33W OnePlus Power Supply Unit has received the TUV Rheinland certification. One for the upcoming Nord?#OnePlus pic.twitter.com/G5FdDushVZ — Mukul Sharma (@stufflistings) December 20, 2020

Fotocamera

Non ci aspettiamo grossi stravolgimento per l'hardware del comparto fotografico di OnePlus Nord 2, probabilmente composto nuovamente da una quad camera dotata di sistema di stabilizzazione OIS e sensori grandangolo e macro.

Prezzo e data

Di OnePlus Nord 2 si inizierà a parlare più concretamente nel corso del Q1 2021, ma è difficile ipotizzare un periodo di presentazione essendo una famiglia di dispositivi nata nel 2019. Per quanto riguarda il prezzo, probabilmente non si allontanerà troppo dai 399€ richiesti per il primo Nord.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu