OnePlus Buds Z: arriva la nuova variante dai colori eclettici

Il mondo delle cuffie true wireless è stato approcciato da OnePlus con due prodotti, fra cui le OnePlus Buds Z. Lanciate durante lo scorso mese di ottobre, l'azienda ha deciso di riproporle sul mercato in una veste a dir poco sgargiante. Per l'occasione, è stata avviata una collaborazione con Steven Harrington, artista di Los Angeles noto per la creazione del personaggio Mello e Cool Cat.

Nuova versione delle OnePlus Buds Z in collaborazione con Steven Harrington

Questa nuova versione delle OnePlus Buds Z si propone con un look eccentrico e giovanile, a tinte viola/lilla e verde menta sia per la custodia protettiva che per le cuffie stesse. Inoltre, Steven Harrington ha decorato il tutto con dei doodle a tema Cool Cat per renderle ancora più personalizzate.

Per il resto, le cuffie mantengono le stesse caratteristiche del modello originale: design in-ear, certificazione IP55, peso ridotto di 4,35 grammi, driver da 10 mm con Bass Boost e Dolby Atmos e Bluetooth 5.0 con Quick Pair. Questa nuova variante pop psichedelica delle OnePlus Buds Z è in vendita sullo store ufficiale a partire da oggi 23 dicembre per un prezzo maggiorato di 68,99€.

