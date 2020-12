OnePlus sta lavorando a molteplici progetti tra cui ai nuovi OnePlus 9 ed anche al suo primo smart watch di cui si è tanto parlando nell'ultimo periodo.

OnePlus Band potrebbe essere il primo dei progetti dell'azienda cinese a debuttare ufficialmente sul mercato secondo le ultime indiscrezioni e la prima immagine leaked che ne mostra il presunto design. La OnePlus Band, infatti, è stata “scovata” dal noto leaker Stufflistings che ne ha pubblicato una prima immagine da cui si evince il presunto design finale pronto alla commercializzazione.

OnePlus Band si mostra nel primo render: design e prezzo

Al momento non sono emersi dettagli in merito alla scheda tecnica del dispositivo che presupponiamo possa contrastare la Xiaomi Mi Band 5 o anche l'Amazfit Band 5 con un cardiofrequenzimetro, SpO2, display AMOLED e magari anche un assistente vocale come Alexa o Google. Il prezzo di lancio del dispositivo dovrebbe assestarsi intorno ai 40 dollari, circa 32 euro al cambio attuale inserendo la OnePlus Band nello stesso target dei suoi competitors.

La smartband di OnePlus potrebbe ereditare la recente strategia di mercato adottata del brand con i suoi top di gamma e la serie Nord. La OnePlus Band potrebbe essere destinata, dato il prezzo, ad un pubblico meno esigente e ovviamente più ampio mentre il OnePlus Watch potrebbe invece ad ambiare ad un utenza premium che magari è interessata ai top di gamma dell'azienda.

La OnePlus Band dovrebbe debuttare all'inizio del 2021 con un lancio che potrebbe precedere i nuovi OnePlus 9 o, in alternativa, in concomitanza di questi ultimi.

