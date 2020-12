L'esistenza di OnePlus 9 Lite non fa che confermarci la volontà di allargare la proposta commerciale dell'azienda. Dopo anni passati a proporre uno o due top di gamma annuali, sembra pronto il cambio di rotta. OnePlus si sarebbe così decisa ad adeguarsi alla competizione, con brand come Samsung, Huawei e Xiaomi che hanno iniziato a proporre più versioni del top di gamma. In questo articolo raccoglieremo tutte le informazioni, ufficiali e non, sul debutto del terzo modello per la fascia alta.

OnePlus 9 Lite sarà l'alternativa per chi non vuole spendere tanto

Questo modello “Lite” potrebbe trattarsi del precedentemente vociferato OnePlus 9E, la cui esistenza è stata menzionata dal sempre affidabile leaker Max Jambor. Onde chiarire dubbi a riguardo, Max ha specificato che si tratta dello stesso smartphone, ma non è ancora chiaro quale sarà il nome commerciale effettivo.

Design e display

Stando alle fonti vicine all'argomento, OnePlus 9 Lite è atteso con un look molto simile a quello di OnePlus 8T. Solitamente l'azienda introduce un design con il nuovo flagship di punta, poi ne lancia una variante T con design lievemente modificato e poi lo rinnova con il flagship dell'anno dopo. Di conseguenza, questo modello “Lite” potrebbe rappresentare un gradino intermedio fra 8T e 9.

In termini di dimensioni, sarà interessante capire se ci troveremo di fronte ad uno smartphone compatto o meno, magari ricalcando i 6,55″ di 8T. Sicuramente avremo un pannello Fluid AMOLED Full HD+ probabilmente a 90 Hz e non a 120 Hz.

Hardware

Il rumor più consistente è che OnePlus 9 Lite integrerà al suo interno lo Snapdragon 865 di Qualcomm. Prodotto a 7 nm, è un chip che contiene una CPU octa-core Kryo 585 a 2.84 GHz ed una GPU Adreno 650. Per quanto non sia l'ultimo Snapdragon 888, si tratta di un SoC di alto livello e che garantirà prestazioni degne di nota ad un prezzo minore.

Non è ancora noto l'amperaggio della batteria, ma si vocifera dello standard di ricarica rapida Warp Charge 65 a 65W.

Fotocamera

Anche il comparto fotografico di OnePlus 9 Lite dovrebbe essere molto simile, se non speculare, a quello di OnePlus 8T. Se così fosse, significherebbe ritrovare una quad camera da 48+16+5+2 MP, comprensiva di grandangolo, macro e sensore per la profondità.

Prezzo e data d'uscita

A meno di un evento dedicato a sé stante, OnePlus 9 Lite dovrebbe essere presentato assieme a 9 e 9 Pro a metà marzo 2021, secondo i rumors. Considerando che i due modelli più costosi dovrebbero attestarsi attorno a rispettivamente 800$ e 1000$, il modello Lite dovrebbe costare circa 600$. Così facendo, si porrebbe come diretto rivale di Samsung Galaxy S20 FE e Google Pixel 5.

