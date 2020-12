OnePlus 8, 8 Pro e 8T: disponibile la nuova Paranoid Android Ruby Alpha 2

Dopo il debutto dell'ultima versione di Quartz (basata su Android 10), il team dietro la celebre Custom ROM ha dato il via ai lavori per la Paranoid Android Ruby, stavolta dedicata ad Android 11 e giunta alla release Alpha 2 ora disponibile al download per gli utenti in possesso di un dispositivo OnePlus 8 e 8 Pro, ma ce n'è anche per OnePlus 8T.

Paranoid Android Ruby Alpha 2 arriva su OnePlus 8, 8 Pro mentre OnePlus 8T riceve la versione Alpha 1

Tutti e tre i modelli hanno già ricevuto l'ultimo major update di Android grazie alla OxygenOS 11, ma gli appassionati di modding sanno bene che i ragazzi di PA non scherzano e sono in grado di regalare ROM di un certo livello. Al momento OnePlus 8 e 8 Pro hanno ricevuto la Paranoid Android Ruby Alpha 2, già disponibile al download: sono state aggiunte varie novità per migliorare l'esperienza utente insieme a nuovi sfondi realizzati in collaborazione con Hampus Olsson (figura storica quando si parla dei wallpaper di OP).

Se invece siete tra i felici possessori di OnePlus 8T (qui trovate anche la nostra recensione), vi segnaliamo che il team di Paranoid Android ha rilasciato la versione Alpha 1 di Ruby. Di seguito trovate il link al download per entrambe le versioni.

Non ci sarebbe da specificarlo ma meglio essere prudenti per i meno esperti: la versione Alpha è una release sperimentale e in vari cari si tratta di una soluzione lontana dall'uso quotidiano, specialmente per chi si approccia al modding da poco. Non mancano alcuni bug e per questo, se state cercando una release stabile è bene virare verso altro. Prima di lasciarvi ricordiamo che di recente Xiaomi Mi A3 si è aggiunto alla famiglia Paranoid Android Ruby, con la prima release Alpha basata su Android 11.

