Dopo la breve parentesi dedicata a KAMI Wire-Free, Yi torna alla carica con tutta una serie di offerte dedicate alle sue telecamere di sicurezza, con Coupon Amazon: si tratta delle promo last minute dedicate al Natale, un'occasione perfetta per mettere in sicurezza la propria abitazione. Alcuni dei modelli più conosciuti del brand sono proposti a prezzo davvero interessanti, con sconti fino al 31%. E come al solito, bando alle ciance e addentriamoci negli sconti proposti da Yi.

Le telecamere di sicurezza Yi scendono di prezzo con questi Coupon Amazon: tutte le offerte di Natale del brand

La prima offerta riguarda il kit da due unità della videocamera di sorveglianza Yi Home Camera 1080p, in grado di effettuare riprese in risoluzione Full HD. Il dispositivo è in sconto già da oggi, e lo sarà fino alle ore 23:59 di sabato, 19 dicembre.

Passiamo poi ai modelli Dome Camera 1080p nella colorazione bianca e il modello in versione nera: anche in questo caso si tratta di prodotti già in sconto, fino a lunedì 21 dicembre (ore 23:59).

Per quanto riguarda la telecamere di sicurezza KAMI Wire-Free, in questo caso bisogna utilizzare il codice sconto NATALEKAMI: in questo modo il prezzo scenderà a 54.99€. Il Coupon potrà essere utilizzato fino alle ore 23:59 del 22 dicembre (martedì).

Per concludere vi segnaliamo anche la promozione dedicata a Yi Home Camera 3 1080p: in questo caso l'offerta sarà attiva solo per la giornata di lunedì 21 dicembre (fino alle ore 23:59).

