Comincia il periodo natalizio e come sempre parte anche la corsa ai doni sia per sé stessi che – ovviamente! – per i propri cari. Anche questa volta lo store ufficiale HiHonor non poteva non rispondere alla chiamata, dando il via alle offerte di Natale di Honor con numerose idee per i regali tech: smartphone, smartwatch, audio, notebook ed accessori sono in sconto fino al 31 gennaio!

La guida ai regali di Natale di Honor: smartphone PC, indossabili e notebook, ecco le offerte dello store ufficiale

Le offerte di Natale di Honor spaziano in tutti i vari campi del brand, con proposte per regali tech in tutte le salse: potrete accontentare gli amanti del fitness, così come gli utenti in cerca di un nuovo smartphone oppure chi aspetta la promo perfetta per mettere le mani su un nuovo notebook. Come anticipato in apertura il periodo promozionale durerà fino al prossimo 31 gennaio ma c'è di più. Oltre agli sconti che vedremo a breve, ogni giorno ci saranno delle offerte a tempo, valide dalle ore 20 alle 24. Quindi aggiorneremo quotidianamente – in base al calendario di Honor – questo articolo con le promo del giorno, disponibili in fondo.

Tutti gli indossabili in sconto

Ma bando alle ciance partiamo subito per gli sconti validi fino al 31 gennaio, disponibili su numerosi prodotti. Si parte con gli indossabili, tra smartwatch e smartband Honor, perfetti come idea per i regali di Natale.

Honor Watch GS Pro (recensione) è in offerta a 199.9€: uno smartwatch robusto e resistente, perfetto per chi desidera esplorare (quando si potrà… ) grandi spazi aperti. Dotato di una batteria che resiste fino a 25 giorni, è stato sottoposto a 14 test estremi MIL-STD-810G ed è supportato da un doppio sistema di posizionamento satellitare integrato ad alta precisione e dalla funzione “Route Back”. Inoltre supporta oltre cento modalità di allenamento ed è presente la modalità SpO2, che permette agli utenti di monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Si passa poi al “piccolo” Watch ES (recensione) in promo a 89.9€. Dotato di un display AMOLED da 1,64″e di una gamma di quadranti personalizzabili e cinturini in silicone colorati, il dispositivo offre 95 modalità di allenamento e un personal trainer virtuale che, tramite 12 corsi di allenamento animati, aiuta gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Non manca la funzione SpO2, ormai un elemento imprescindibile.

La carrellata di smartwatch continua con i modelli MagicWatch 2 da 42 mm Gold e Black, rispettivamente a 139.9€ e 129.9€. Per chi preferisce la versione da 46 mm (recensione), sia la colorazione Silver che quella Black sono in offerta a 139.9€.

Se invece puntate a qualcosa di più “discreto”, ovviamente Honor Band 5 (recensione) è di certo la scelta adatta, specialmente se in promo a 29.9€.

Notebook Honor in offerta per Natale: il regalo perfetto per smart warking e DaD

Dato che siamo in un periodo particolare e smart working e DaD sono ormai all'ordine del giorno, non potevano mancare anche le promo dedicate ai laptop del brand. Honor MagicBook Pro scende a 749€. Il terminale è dotato di Window 10, processore AMD Ryzen 5 4600H con Radeon Graphics, archiviazione SSD PCle NVMw SSD ultraveloce da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4. Dotato di una batteria da 56Wh che dura fino a 11 ore con una carica completa e un caricabatterie veloce da 65Wh che si ricarica il 50% della batteria in appena mezz’ora, lo rendono perfetto anche durante gli spostamenti.

A partire dal 28 dicembre sarà poi disponibile MagicBook 14″ (recensione) con AMD Ryzen 5 4500 a 749.9€, anche in questo caso fino al 31 gennaio.

Smartphone e cuffie Honor in sconto

Dopo aver dato uno sguardo a notebook e indossabili passiamo alla parte audio e agli smartwatch della casa cinese in sconto per i prossimi giorni. Per quanto riguarda le cuffie, le TWS Magic Earbuds scendono a 79.9€. Lato smartphone, Honor 10X Lite viene proposto a 229.9€ mentre Honor 9X Pro e 9A (recensiti qui e qui) scendono di prezzo rispettivamente a 229.9€ e 129.9€.

Gli sconti continuano con le offerte a tempo

Siete ancora affamati di sconti? Niente paura perché le iniziative di Honor continuano con le offerte a tempo, disponibili dalle ore 20 alle ore 24. Il primo appuntamento è fissato per stasera mentre per il secondo giro ci rivedremo il 14 dicembre. Nel frattempo eccovi le promo disponibili da stasera!

Le offerte orarie di HiHonor per l'11 Dicembre

Watch GS Pro a 179.9€ invece di 249.9€ con la bilancia Scale o Router 3 in omaggio

invece di 249.9€ con la bilancia Scale o Router 3 in omaggio Watch GS Pro a 209.9€ invece di 249.9€ con Magic Earbuds

invece di 249.9€ con Magic Earbuds Watch ES a 79.9€ anziché 99.9€

anziché 99.9€ Watch ES a 99.9€ con Scale o Router 3 in omaggio

con Scale o Router 3 in omaggio Watch Magic a 79.9€ invece di 229.9€ con set di cinturini e auricolari Sport Bluetooth

invece di 229.9€ con set di cinturini e auricolari Sport Bluetooth MagicWatch 2 (46 mm) nella colorazione Silver a 119.9€ anziché 169.9€

anziché 169.9€ MagicWatch 2 (46 mm) nella colorazione Black a 109.9€ invece di 169.9€

invece di 169.9€ MagicWatch 2 (42 mm) nella colorazione Black a 99.9€ invece di 159.9€

Ripetiamo ancora una volta che le offerte orarie saranno disponibili dalle ore 20 alle 24, solo per la giornata di oggi (11 dicembre). Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 dicembre, con i nuovi sconti a tempo.

