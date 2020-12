Se c'è un mercato a cui ambiscono i brand occidentali, quello è sicuramente quello cinese. Non è esente Motorola, che sulle orme di Samsung punta all'oro e lancerà una versione del Razr 5G in una versione ultra-premium chiamata “Chosen Gold” pensato solo per la Cina.

Motorola Razr 5G: il pieghevole per la Cina potrebbe sarà tutto in color oro

Sebbene in Occidente esista già una versione “dorata” del Motorola Razr 5G, la Blush Gold, ma quella che arriverà in queste ore in Cina, la Chosen Gold, dovrebbe essere in oro anche nella scocca anteriore. La scelta del brand partner di Lenovo è sicuramente votata ad un'utenza decisamente più esigente, che troverà nel pieghevole dell'ex compagnia americana una valida alternativa al W21 di Samsung.

Il Razr arriverà in versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, mantenendo tutte le specifiche che abbiamo visto per la versione standard, come abbiamo visto nella recensione, che potrebbe rappresentare un rivale interessante e sicuramente diverso alla fascia media cinese, decisamente satura.

Il prezzo del Motorola Razr 5G resta ovviamente molto, molto alto, visto che al cambio siamo sui 1570 € (12.499 yuan), ma siamo convinti che l'utenza business cinese vi butterà un occhio, vista la nota passione per i dispositivi clamshell.

