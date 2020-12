MIUI 12.5 e Super Wallpaper: ecco i modelli Xiaomi e Redmi compatibili

Una delle novità più apprezzate della MIUI 12 sono stati i Super Wallpaper, una nuova declinazione degli sfondi animati. La nuova UI di Xiaomi è stata annunciata mesi fa, mentre l'annuncio per la versione Global è arrivata il mese successivo. Durante questo tempo abbiamo scoperto nuovi dettagli sui Super Wallpaper, soprattutto per quanto riguarda la lista dei modelli compatibili.

Aggiornamento 30/12: ecco le informazioni ufficiali sulla compatibilità dei nuovi Super Wallpaper della MIUI 12.5. Le trovate a fine articolo.

Non tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi avranno i Super Wallpaper della MIUI 12

Sì, perché i Super Wallpaper non saranno portati su tutti gli smartphone che riceveranno la MIUI 12, differentemente a quanto si potrebbe pensare. Per il momento la nuova MIUI 12 Global è disponibile solamente su Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e K20 Pro. Inoltre, sta partendo il beta testing per Redmi Note 7, Note 8 e POCO F1.

Fatto sta che la stragrande maggioranza dei dispositivi che saranno aggiornati alla MIUI 12 non avranno ufficialmente i Super Wallpaper. Ecco quali li avranno:

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9 / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Redmi K20 Pro

POCO F2 Pro

Aggiornamento 30/12

Con l'avvento della nuova MIUI 12.5 sono stati presentati anche i nuovi Super Wallpaper. E come accadde per i primi, anche in questo caso non saranno disponibili per chiunque. Xiaomi ha pubblicato una lista ufficiali con i modelli che li riceveranno con il futuro aggiornamento:

Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition

Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer

Mi MIX 3

Redmi K30 Pro (POCO F2 Pro), K30 Ultra, K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)

Redmi 10X (Note 9), 10X 5G, 10X Pro

Tutti gli altri che non compaiono in questo elenco non li riceveranno in via ufficiale. Ciò non significa, però, che non potrete utilizzarli: come vi abbiamo già segnalato, basta avere un qualsiasi smartphone con Android 8.1 in poi. Vi basta seguire questa procedura, funzionante non soltanto con i modelli Xiaomi, ma con tutti (o quasi) gli smartphone Android.

