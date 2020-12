Nonostante siano passati diversi mesi dal lancio in Europa di Huawei Watch Fit (qui trovate anche la nostra recensione), l'indossabile ha finalmente fatto capolino anche in Cina e oltre alla versione standard il colosso asiatico ha presentato anche la New Year Edition, variante dedicata al Capodanno Cinese caratterizzata da una colorazione rossa.

Huawei Watch Fit New Year Edition: caratteristiche e prezzo della versione dedicata al Capodanno Cinese

Come di consueto, i primi mesi del 2021 saranno interessati dal Capodanno Cinese, fissato per il 12 febbraio. Per l'occasione Huawei ha annunciato Watch Fit New Year Edition, mostrato anche nell'immagine in alto. Si tratta di una versione alternativa dello smartwatch che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nei mesi passati, stavolta con un'elegante colorazione rossa. In genere di questi tempi non è raro vedere edizioni speciali per il Capodanno Cinese: si pensi al precedente Watch GT 2 (2019) oppure al fantastico OPPO R17 rosso con tanto di texture “suina” (2018).

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, questa variante di Watch Fit non presenta novità rispetto a quanto visto col il modello standard. Abbiamo un pannello AMOLED rettangolare da 1.64″, 4 GB di storage, BT 5.0, GPS, SpO2 e il Kirin A1 a muovere il tutto.

Semplicemente, oltre alle colorazioni Black, Green, Orange e Pink gli utenti cinesi potranno scegliere anche questa rossa. Huawei Watch Fit New Year sarà in vendita in patria dal 15 gennaio, al prezzo di 112€ circa (ossia 899 yuan).

