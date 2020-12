Dei tanti settori che Huawei occupa nel mercato, c'è anche quello della sicurezza video. Huawei però è andata oltre rilasciando il primo standard di telecamera di videosorveglianza 5G con risoluzione Ultra HD 4K, insieme a 5 compagnie di telecomunicazione cinesi.

Huawei: la telecamera con tecnologia 5G a risoluzione 4K cambierà la videosorveglianza

Ad assistere Huawei per lo sviluppo ed il rilascio dello standard della telecamera di videosorveglianza dotata di 5G e risoluzione 4K Ultra HD sono state China Electronics Standardization Research Institute, China Telecom Corporation, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China United Telecommunications Co., Ltd. e China Academy of Information e Communications Technology.

Grazie al lavoro congiunto tra Huawei e queste entità delle telecomunicazioni su ricerca, analisi, redazione, test e verifica, è possibile presentare lo standard poi sottoposto all'approvazione ed il definitivo rilascio da parte della China Ultra HD.

Questo, secondo Huawei, porterà l'amplificazione del concetto “5G + Ultra HD + AI” per scenari come la produzione smart, la telemedicina, la trasmissione live Ultra HD e ispezioni sempre tramite rete intelligente. Attualmente però, qualche problema va ancora rodato, come quello della larghezza di banda uplink insufficiente e la perdita di dettagli nella trasmissione di rete wireless 5G.

Sicuramente però, come spesso accade il colosso cinese sceglie la strada del futuro, che tra qualche tempo diventerà la normalità.

