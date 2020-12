Come abbiamo imparato a conoscere nel tempo, Huawei ha una selezione di prodotti, chiamata appunto Smart Selection, che non è direttamente lanciata dall'azienda ma potremmo definirla commissionata. E l'ultimo prodotto di questa catena Huawei Smart Selection è un aspirapolvere ciclonico, JIMMY 1S (sì, non ci siamo sbagliati), che arriva ad un prezzo tutto sommato interessante.

Huawei JIMMY 1S: ecco le caratteristiche dell'aspirapolvere ciclonico della Smart Selection

Ai più attenti sarà venuto il dubbio: ma JIMMY non fa parte della catena ecologica di Xiaomi? In piccola parte sì, ma non è di certo escluso che su commissione di Huawei, per la sua Smart Selection (non dissimile dalla linea Choice di Honor), abbia prodotto un aspirapolvere ciclonico che prende il nome di JIMMY 1S.

Se guardiamo alla struttura, la 1S è molto simile a molti suoi “parenti”, con la solita struttura in alluminio leggero (solo 1.25 kg), ma con caratteristiche di tutto rispetto. Infatti, troviamo una potenza di aspirazione da 120 AW e 20 kPa, ma anche un motore niente male da 450 W che permette di ottenere 100.000 giri al minuto. La batteria con 6 moduli da 3000 mAh permette inoltre un'autonomia fino a 60 minuti.

Essendo parte della selezione smart, questo vacuum cleaner di JIMMY supporta il collegamento intelligente con l'app Huawei HiLink, così da poterlo regolare direttamente da smartphone.

La JIMMY 1S della Huawei Smart Selection arriva quindi in Cina al prezzo di circa 162€, cambio di 1299 yuan. Un prezzo niente male, che però potremmo non vedere facilmente in quanto fa parte di una fascia di prodotti che il colosso riserva al VMall in patria. Ovviamente mai dire mai.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu