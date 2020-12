Fin dal debutto degli ultimi melafonini, spesso si è parlato della possibilità che anche altri brand seguano la scia di Apple per quanto riguarda la confezione di vendita dei futuri smartphone. Se dal un lato abbiamo avuto risposte ironiche e la promessa di non cambiare lo status quo (come nel caso di Xiaomi, ad esempio), cominciano già a fare capolino le prime indiscrezioni che puntano in tal senso. Addirittura si parla di Samsung e del prossimo Galaxy S21, sprovvisto di caricabatterie e cuffie (ma per ora non c'è nulla di certo). Intanto sembra che Huawei abbia seminato i primi indizi anche se in maniera abbastanza velata: sarà il colosso cinese il prossimo brand in lista ad offrire smartphone senza caricabatterie in confezione?

Smartphone Huawei senza caricabatterie in confezione: è questo il futuro della casa cinese?

L'ultimo prodotto audio del brand cinese è arrivato ad ottobre: stiamo parlando delle cuffie FreeBuds Studio, una piacevole alternativa nell'offerta dell'azienda. In un sondaggio pubblicato in patria, Huawei ha chiesto agli utenti qualche dettagli sulle proprie abitudini, in particolar modo circa la ricarica dei dispositivi acquistati. Andando nel dettaglio, l'azienda ha chiesto agli appassionati se ritengono necessaria la presenza di un cavo di ricarica Type-C nella confezione di un paio di cuffie wireless. Un sondaggio “innocente” ma che scende sempre più a fondo, arrivando a chiedere quale fascia di prezzo sarebbe considerata accettabile per rinunciare al cavo in dotazione.

Per concludere in bellezza, la casa cinese chiede agli utenti se l'assenza del cavo Type-C influisca sulla decisione d'acquisto delle cuffie. Allora, è bene specificare che il sondaggio di Huawei non fa riferimento agli smartphone, concentrandosi sui prodotti audio. Tuttavia – un po' di malizia non fa mai male – si nota una certa analogia con l'atteggiamento di Apple che ha preparato i fan alla rimozione del caricabatterie dalla confezione partendo da lontano, con sondaggi in merito al destino degli accessori che hanno accompagnato i vecchi modelli. Si è passato poi per gli indossabili Apple Watch Serie 6 e SE, fino ad arrivare poi ad iPhone.

Resta da vedere se queste ipotesi legate a Huawei e le indiscrezioni su Samsung diventeranno realtà. Comunque non sarebbe la prima volta che il mondo Android prende ispirazione da quello Apple: in genere c'è un rapporto abbastanza dialogico tra i due ecosistemi (che lo si voglia notare o meno), nel bene e nel male.

