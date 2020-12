Huawei, Samsung e Apple guidano il mercato degli smartwatch, ma chi vende di più?

Come molti altri settori piuttosto particolari in ambito tecnologico, quello degli smartwatch sembra essere abbastanza limitato. Sebbene ci siano tanti brand coinvolti in tale mercato, sono pochi quelli che riescono a vendere in maniera soddisfacente e con continuità. Non considerando la categoria dei wearable e, più in generale, delle smartband ci sono tre principali aziende leader del settore: Huawei (vedi la recensione di Huawei Watch GT 2 Pro), Samsung e Apple. Quanto vendono questi brand? Chi ha la quota di mercato più elevata?

Apple leader del mercato, con una quota del 28%

Non cambia la classifica mondiale per quanto riguarda gli smartwatch, almeno secondo Counterpoint Research, dato che Apple continua a rimanere in vetta con la sua quota di mercato del 28%. Dando un'occhiata ai numeri, dunque, c'è stata una crescita, seppur minima, rispetto a quanto fatto registrare nel 2019. Apple, quindi, conta un aumento del 2% della sua quota di mercato rispetto all'anno precedente.

Huawei non demorde e continua a soddisfare tantissimi utenti con i propri smartwatch, detenendo nel Q3 2020 una quota di mercato pari al 15%. Confrontando i numeri con quelli mostrati nello stesso periodo dello scorso anno, notiamo anche in questo caso una crescita, pari al 5%. Segno che i nuovi modelli, usciti negli ultimi mesi, hanno saputo colpire nel segno. Samsung, invece, resta ancora al terzo posto, anche perché da parte sua quest'anno non c'è stato spazio per tantissimi modelli, avendo lanciato praticamente solo il Galaxy Watch 3. Vedremo nel corso del prossimo anno, dunque, se cambierà qualcosa in tale ambito, anche se pensiamo che Apple possa continuare a dominare questo mercato per ancora diverso tempo.

