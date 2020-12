Sebbene nel mese di ottobre 2020 la serie Mate 40 abbia fatto notizia per specifiche e prestazioni (come potete vedere nella recensione del Pro), Huawei non aveva ancora esaurito le proprie risorse. Infatti, da una certificazione è venuta fuori una nuova variamente chiamata Huawei Mate 40E, con specifiche già rodate.

Huawei Mate 40E: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Il design non lascia spazio all'immaginazione: infatti, il Mate 40E è molto simile, se non uguale al Huawei Mate 40 standard, con cui condivide molte componenti estetiche, ma anche alcune specifiche. Quello in cui differisce è senza dubbio il chipset, che è sì un Kirin, ma è quello della generazione passata. O meglio, è una riedizione del 990, cioè Kirin 990E. Per il display invece, ha lo stesso pannello OLED da 6.5″ Full HD+ ma una risoluzione un po' diversa da 2376 x 1080 pixel.

Per la memoria si apprende che ha tagli fino a 12 GB di RAM e storage fino a 512 GB. Presente un modulo fotocamera a quattro sensori ed una selfie camera punch-hole. Non manca il jack audio. Dalle ultime notizie, è dotato di Android 10 con interfaccia EMUI, ma non è escluso che HarmonyOS arrivi anche lì.

Prezzo e disponibilità

Attualmente non si conosce granché in merito al prezzo ed alla disponibilità di Mate 40E, ma dato il suo hardware, non è escluso che costi meno degli altri fratelli della line up e che potrebbe avere una data di uscita nel Q1 2021.

