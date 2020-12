Come per il mese di settembre, anche quello di dicembre vede il rilascio di nuovi aggiornamenti per i molteplici modelli di Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme, ma non solo. Vista la quantità di updates che vengono pubblicati con cadenza giornaliera (o quasi), abbiamo deciso di proporvi questo articolo, con cadenza mensile, che contenga tutti (o quasi) gli aggiornamenti rilasciati. All'interno della lista trovate l'elenco dei vari produttori di riferimento, con i modelli che vengono via via aggiornati. Nel caso fossero updates di rilievo, troverete linkato l'articolo dedicato.

Ultimo aggiornamento: 1 dicembre – Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi 9A/9AT, Honor 10 Lite, Realme Narzo 20 Pro

Ecco tutti gli aggiornamenti rilasciata per i modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

XIAOMI

Xiaomi Mi 10T Lite

01/12 – La MIUI 12.0.4.0 China giunge su Xiaomi Mi 10T Lite, con ottimizzazioni per stabilità e fluidità di sistema.

REDMI

Redmi 9A/9AT

01/12 – Redmi 9A/9AT si aggiorna alla MIUI 12.0.9.0 EEA Stable, ricevendo le ultime patch di novembre.

POCO

HUAWEI

HONOR

Honor 10 Lite

01/12 – Arriva l'aggiornamento alla EMUI 10.0.0.241 per Honor 10 Lite, con le patch di sicurezza di ottobre.

ONEPLUS

OPPO

REALME

Realme Narzo 20 Pro

01/12 – Anche Realme Narzo 20 Pro riceve le patch di novembre con l'aggiornamento alla build A.69, assieme ad ottimizzazioni per fotocamera, touch screen e sistema.

ASUS

VIVO

iQOO

