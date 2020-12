Huawei: il primo smartwatch con HarmonyOS sarà Watch GT 2 Pro o un nuovo modello?

Qualche mese fa cominciarono ad uscire le prime informazioni riguardanti il primo smartwatch con HarmonyOS, il nuovo sistema operativo di Huawei. Andando a leggere quegli articoli, dunque, era chiaro come l'azienda fosse intenzionata a sfruttare alcuni vecchi modelli già lanciati sul mercato. Sembra, però, che tale sistema possa essere montato per la prima volta su uno smartwatch totalmente differente e, soprattutto, completamente inedito.

Quando arriva HarmonyOS su smartwatch?

Ancora non è chiaro quando effettivamente HarmonyOS possa arrivare su smartwatch, anche perché al momento c'è un altro importante problema. Huawei sta prendendo tempo, infatti, per decidere su quale prodotto installare tale software. Sebbene all'inizio fosse stata paventata la possibilità di sfruttare Huawei Watch GT 2 Pro (vedi la recensione completa), ora pare che il brand abbia cambiato idea. HarmonyOS, quindi, potrebbe arrivare per la prima volta su uno smartwatch completamente nuovo.

LEGGI ANCHE:

Huawei, Samsung e Apple guidano il mercato degli smartwatch, ma chi vende di più?

Purtroppo l'azienda cinese non ha ancora svelato alcuna specifica in merito a questo presunto nuovo smartwatch. Resta difficile capire al momento, quindi, quali saranno i tempi di attesa per vedere finalmente HarmonyOS sbarcare su un wearable di casa Huawei. Sappiamo, però, che gli sviluppatori stanno lavorando per far girare diverse applicazioni su questo nuovo sistema, soprattutto dopo l'annuncio ufficiale di HarmonyOS 2.0 SDK.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu