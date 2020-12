Huawei Enjoy 20 SE ufficiale: nuovo device low-cost, con Kirin 710A

Sono già arrivate alcune novità in casa Huawei, come la nuova serie Nova 8 o i MateBook D14/D15 del 2021. Dopo settimane di leak e rumor, dunque, è ora di presentare anche il nuovo Huawei Enjoy 20 SE un device low-cost con connettività 4G che dovrebbe essere il nuovo medio di gamma di riferimento per il brand cinese. Andiamo a scoprire, però, quali sono le sue caratteristiche principali ed il prezzo di vendita.

Huawei Enjoy 20 SE ufficiale: ecco quello che dovete conoscere su questo dispositivo

Design e display

Dando un'occhiata al design del prodotto, notiamo la presenza di linee piuttosto semplici. A livello estetico, infatti, mostra le stesse caratteristiche che abbiamo già visto in altri prodotti concorrenti, con il retro caratterizzato da un modulo fotografico rettangolare. Sulla parte frontale, invece, trova spazio un foro centrale che integra ovviamente la selfie camera da 8MP. Sempre in merito al comparto fotografico, poi, sul retro è presente un sensore principale da 13MP, un obiettivo secondario grandangolare da 8MP ed un sensore per le macro da 2MP.

Per quel che riguarda il display, siamo di fronte ad un'unità LCD IPS da 6,67″ con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.400 pixel). Oltre questo, poi, non mancano un sensore d'impronte digitali montato sul frame destro, così come l'accelerometro, un sensore di luce ambientale, una bussola e un sensore di prossimità. Non meno importante, inoltre, tutto ciò che concerne le dimensioni, dato che tale prodotto misura 165,65 x 76,88 x 9,26 mm e pesa circa 206 grammi.

Hardware e software

Questo Huawei Enjoy 20 SE è stato equipaggiato con un SoC Kirin 710A, coadiuvato da ben 4/8GB di RAM e 128GB di memoria interna. All'interno del dispositivo è comunque possibile inserire una microSD, così da espandere la memoria interna fino a 512GB. Al momento non sappiamo se sul mercato possano arrivare in futuro anche altre varianti, con differenti tagli di memoria.

Questo dispositivo monta una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5W. Sul fronte della connettività, poi, troviamo un modulo dual-SIM 4G, il WiFi a singola banda, il Bluetooth 5.1, il GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS, l'ingresso USB Type-C ed il jack audio da 3,5 mm.

Ovviamente a bordo verrà installata la EMUI 10.1, basata sempre su Android 10.

Prezzo

Huawei Enjoy 20 SE, nella variante da 4/128GB, viene venduto in Cina al prezzo di 1.299 yuan, quindi circa 163 euro al cambio attuale. Quella da 8/128GB, invece, viene venduta a 1.499 yuan, ovvero 188 euro. Lo smartphone sarà disponibile per il preordine, sempre in Cina, a partire dall'8 gennaio e sarà in vendita dal 15 gennaio.

