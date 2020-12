Huawei Enjoy 20 SE: specifiche e data di lancio del nuovo device 5G low-cost

Tra qualche giorno arriveranno alcune novità in casa Huawei, soprattutto in ambito smartphone. Sono settimane, infatti, che ci giungono informazioni circa la presentazione della nuove serie Nova 8, in arrivo ufficialmente il 23 dicembre. Pare, però, che questi dispositivi non saranno gli unici a mostrarsi sul mercato. Il brand starebbe pensando, infatti, anche al lancio di un device low-cost con connettività 5G, ovvero Huawei Enjoy 20 SE.

Huawei Enjoy 20 SE, con SoC Dimensity 700

Stando alle ultime informazioni provenienti dal web, pare che Huawei sia in procinto di lanciare anche il nuovo Huawei Enjoy 20 SE. Questo dispositivo, dunque, dovrebbe montare un SoC MediaTek Dimensity 700, uno degli ultimi chipset 5G progettati dall'azienda taiwanese. Non abbiamo, però, ancora informazioni su RAM e memoria interna di tale prodotto.

LEGGI ANCHE:

vivo annuncia una partnership con Zeiss: parte la sfida ai camera phone di Huawei e Leica

Non sono tante le specifiche circolate in queste ore, ma pare che il display sarà un'unità LCD IPS da 6,67″ con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.400 pixel). Si parla, poi, di un obiettivo fotografico principale da 48MP, coadiuvato da altri tre sensori da 8MP, 2MP e 2MP. Non mancherà, poi, una batteria da 5.000 mAh, dotata del supporto alla ricarica rapida da 22,5W. Attendiamo, però, ulteriori informazioni in merito a tale prodotto, che probabilmente verrà lanciato proprio il 23 dicembre insieme alla serie Nova 8.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu