Una delle certezze storiche di Huawei è sicuramente la sua interfaccia proprietaria, che anche all'alba del sistema operativo HarmonyOS, non tende a perdere costanza. Infatti, la EMUI 11 ha già raggiunto circa 10 milioni di download sugli smartphone Huawei in tutto il mondo, un numero destinato ovviamente a crescere.

EMUI 11: 10 milioni di download in soli 3 mesi

A riportare l'ottimo risultato di download della nuova interfaccia proprietaria è stata la stessa Huawei, che sul suo Weibo ha mostrato che in soli 3 mesi, dal rilascio della prima Beta interna, la EMUI 11 ha raggiunto milioni di download, circa 10. Questo è sicuramente un risultato molto importante per la fiducia che gli utenti riversano per la compagnia, soprattutto a livello globale.

I tre pilastri su cui si basa la EMUI 11 sono quelli che ne stanno determinando comunque il successo: privacy, sicurezza ed il miglioramento dell'esperienza utente. Tra l'altro, il miglioramento della funzione Always On Display con tanti nuovi temi e impostazioni. Poi, il futuro adattamento ad HarmonyOS favorirà più facilmente il passaggio tra i due sistemi operativi.

Insomma, pare proprio che con EMUI 11 Huawei si sia portata avanti con il lavoro, rendendosi sempre più convincente nonostante a livello globale la mancanza di Servizi Google può rappresentare un problema che via via si sta assottigliando.

