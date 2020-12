Nella tecnologia, se si hanno tante possibilità, non vi sono veri e propri limiti su quello che si può lanciare sul mercato. Ed in effetti, se c'è di mezzo un brand come Huawei, l'idea che si interessi anche ad un settore come quello dei droni non appare affatto strana, soprattutto con la pubblicazione di un brevetto in merito.

Huawei: il brevetto include tante tecnologie in merito all'ID dei droni, ci sarà mai una produzione?

Quello che riporta il portale Qicha, Huawei ha fatto richiesta per un brevetto per il settore UAV (Unmanned Aerial Vehicle), quindi quello di mezzi aerei gestiti da remoto, quindi per i droni. Nello specifico, ci sono l'identificazione fisica del drone, la scrittura dell'identificazione dell'identità nell'area di archiviazione non cancellabile e l'identificazione hardware non modificabile del drone.

A dirla tutta, non è la prima volta che Huawei ha a che fare con i droni, seppur non li abbia mai prodotti. Infatti, a seguito del disastroso terremoto del Sichuan nel 2017, il brand ha fatto in modo di mettere a disposizione la propria stazione base per droni ad alta tecnologia in caso di catastrofe.

Questo non è sicuramente sinonimo di produzione, perché da brevetto a realizzazione ne passa, ma se Huawei investe concretamente in questo settore, avremmo un altro importante player che potrebbe fornire un'alternativa valida in un ambito particolare come quello dei droni.

