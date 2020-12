Huawei messa alle strette: gli USA spingono per il ban 5G anche in Corea del Sud

Da quello che stiamo vedendo in questo periodo pare che le questioni tra Huawei e Stati Uniti non siano in fase di risoluzione. Nonostante Trump sia stato costretto a lasciare la Casa Bianca, non si placa il desiderio del governo statunitense di estromettere Huawei dalla propria rete 5G, e non solo. Negli ultimi mesi, infatti, gli USA hanno fatto pressioni su diversi Stati in tal merito. Non ultimo, dunque, proprio quello della Corea del Sud.

Huawei è già fortemente presente in Corea del Sud

Dando un'occhiata all'estensione delle apparecchiature 5G di Huawei notiamo un aspetto molto interessante, ovvero che in Corea del Sud tale linea è già piuttsto sviluppata. Uno degli operatori del Paese, dunque LG Plus, la utilizzando già da diverso tempo. Tra poco, però, le cose potrebbero cambiare in favore degli Stati Uniti, dato che le pressioni politiche verso lo smantellamento di tale rete dalla Corea del Sud diventano sempre più insistenti.

La Coreal del Sud ha quasi le mani legate da questo punto di vista. Tutti i rapporti militari con gli USA, infatti, non depongono a favore di una pacifica risoluzione di tale questione. Questo Paese, infatti, ha forti contatti proprio con gli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista militare. Nel caso in cui fosse necessario smantellare la rete 5G di Huawei, quindi, lo Stato non potrebbe far altro che privarsene.

