L'impossibilità di Huawei ed Honor di rifornirsi da TSMC si rifletterà quasi anche sulla serie Honor V40. Non a caso si vocifera che sia la serie Huawei Mate 40 che la più remota P50 dovrebbero utilizzare chipset non proprietari. Di conseguenza, anche il prossimo top di gamma Honor non dovrebbe fare differenza e in questo caso sarebbe MediaTek il partner scelto. A muovere il comparto hardware dei tre smartphone previsti, ovvero Honor V40, V40 Pro e V40 Pro+, sarebbe il Dimensity 1000+.

Ad affermarlo è il leaker cinese @ReallyAssen su Weibo, secondo cui la serie Honor V40 sarebbe sprovvista dei canonici chipset HiSilicon Kirin. Al loro posto ci sarebbe il MediaTek Dimensity 1000+, integrato su tutti e 3 i modelli della famiglia di smartphone di fascia high-end. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, secondo questa fonte il primo ad essere annunciato sarebbe proprio Honor V40 Pro+.

Aggiornamento 01/12: dopo le voci sull'assenza del Kirin 9000, un nuovo rumor parla del rinvio della presentazione della serie Honor V40. Ve ne parliamo a fine articolo.

Honor V40, V40 Pro e Pro+: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Ecco come potrebbe essere il design della serie Honor V40

Il leaker Teme – su Twitter – è sceso in campo con le sue indiscrezioni in merito alla serie Honor V40. L'insider ha pubblicato un'immagine render che mostrerebbe sia la parte frontale che il retro del dispositivo. In termini di display, si parla di una soluzione Full HD+ da 6.72″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre sembra che Honor V40 Pro e Pro+ avranno chipset differenti: il modello pro dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 1000+ di MediaTek mentre il fratello maggiore sarebbe l'unico equipaggiato con il Kirin 9000 (anche se ci sono voci discordanti riguarda la presenza di SoC Kirin).

Il V40 base avrà una tripla fotocamera mentre i modelli superiori una quad camera: in tutti i tre i casi ci sarà un sensore principale da 50 MP. Non mancano poi il supporto alla ricarica rapida da 66W e quella wireless da 40W. Frontalmente trova spazio una dual selfie camera, posizionate in alto a sinistra.

Il layout della fotocamera della serie Honor V40, cambia completamente nell'immagine spuntate in rete in queste ore. Sembra, infatti, che a dicembre tale famiglia di smartphone possa essere presentata in concomitanza con un'altra gamma, ovvero Nova 8. Sebbene si tratti al momento solo di rumor, provenienti dalla Cina, pare che tale possibilità non sia poi così remota.

L'immagine in questione, piuttosto esplicativa, mette a confronto il design del modulo fotografico posteriore di Huawei Nova 8 con quello di Honor V40. Quest'ultimo mostra il classico design rettangolare, seppur con una configurazione inedita per il brand. Dall'altra parte, invece, notiamo la presenza di un modulo con forme più arrotondate per Huawei Nova 8. Non abbiamo informazioni, però, in merito ai sensori fotografici presenti all'interno di questi moduli.

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli relativi al design e al comparto fotografico. Nel frattempo, di seguito trovate i vari dettagli dei singoli modelli, ovviamente sempre frutto di indiscrezioni.

Honor V40

Partendo dal modello base, Honor V40 avrebbe un semplice schermo piatto Full HD+ con tecnologia OLED, prodotto da BOE, e refresh rate a 90 Hz. Sarebbe un pannello forato, ormai comune a un po' tutti i produttori, con una selfie camera Sony IMX616 da 32 MP. La scocca in vetro ed alluminio serie 6000 nasconderebbe un chipset Dimensity 1000+, coadiuvato da 8 GB RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 3.0 ed alimentato da una batteria da 4.200 mAh con ricarica SuperCharge 40W e wireless a 27W. Infine, sulla sezione posteriore ci sarebbe una tripla fotocamera con primario Sony IMX686 da 64 MP, un grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP ed un teleobiettivo con zoom ibrido 10x ed OIS.

Honor V40 Pro

Nel caso del più pregiato Honor V40 Pro, la prima differenza starebbe nel display curvo Full HD+ anziché flat. Lo schermo avrebbe il cosiddetto foro “a pillola”, dovendo accogliere una dual selfie camera comprensiva di sensore ToF. Sul retro ci sarebbe sostanzialmente la stessa fotocamera, ma con un doppio OIS per la stabilizzazione. Cambierebbe anche la batteria (probabilmente con un display più grande), con un'unità da 4.300 mAh.

Honor V40 Pro+

Concludiamo con il non plus ultra Honor V40 Pro+, dotato di uno schermo curvo con refresh rate da da 6,72″ Full HD+ portato a 120 Hz. Una delle differenze principali sarebbe nel SoC, non più MediaTek bensì lo stesso Kirin 9000 visto con Huawei Mate 40 Pro. I tagli di memoria, poi, includerebbero 8/12 GB RAM LPDDR4X e 256 GB UFS 3.0, mentre l'immutata batteria da 4.200 mAh vanta la nuova SuperCharge da 66W e wireless a 40W. Migliora anche la tripla fotocamera, con sensore da 50 MP, grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP, teleobiettivo con zoom ibrido 10x e doppio OIS.

La serie Honor V40 potrebbe non avere a bordo il Kirin 9000 | Aggiornamento 23/11

The Honor V40 series does not have the Kirin 9000 processor, so it is cut. — Digital Chat Station (@StationChat) November 23, 2020

Il solito DigitalChatStation si pronuncia anche sulla famiglia Honor V40, con una frase lapidaria. Secondo quanto rivelato dal leaker, nessuno dei modelli della gamma arriverà con a bordo il Kirin 9000. Di conseguenza è lecito immaginare che anche la versione superiore Pro+ sarà mossa dal Dimensity 1000+ di MediaTek. Comunque sappiamo che il chipmaker è al lavoro su una nuova soluzione 5G a 6 nm, SoC in grado di rivaleggiare con lo Snapdragon 865, e la serie V40 potrebbe essere un buon punto di partenza. Come al solito in questi casi non abbiamo ancora conferme da parte del brand cinese, di conseguenza restiamo in attesa di ulteriori novità.

Prezzo e data di presentazione

I leak hanno anche svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi per l'intera famiglia di dispositivi. Si parte da 3.299/3.599 yuan (412/449€) per Honor V40, passando per 3.999/4.299 yuan (499/537€) per V40 Pro finendo con i 4.999/5.499 yuan (624/687€) per V40 Pro+.

As we know V40 series is postponed to next year (January 2021) V40/40 series phones are huawei developed products. #HonorV40 #Honor40

Can Honor 40 pro be first super zoom Honor phone 🤔 pic.twitter.com/9o671I2SIn — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 30, 2020

Inizialmente si vociferava che la presentazione sarebbe potuto avvenire per metà dicembre. Tuttavia, l'ultimo leak di Teme ci comunica che il lancio sarebbe stato rimandato a gennaio 2021.

