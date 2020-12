Man mano che ci avviciniamo al fatidico giorno aumentano le offerte dedicate ai regali di Natale: in questo clima di festa (nonostante il periodo storico) lo store GShopper propone la sua guida ai prodotti tech più ambiti sotto l'albero con tante offerte, anche con codice sconto, su smartphone e accessori Xiaomi.

Le offerte di Natale di GShopper: la guida ai regali tech tra smartphone, accessori e non solo

In occasione delle feste di Natale, lo store GShopper propone in promo una serie di prodotti perfetti come regali tech, tra smartphone e accessori, anche grazie alla presenza di un codice sconto dedicato. Come al solito in questi casi, Xiaomi la fa da padrona: la pagina principale dedicata all'evento porta tutta una serie di prodotti del brand o dei vari partner che abbiamo imparato a conoscere col tempo. Oltre agli smartphone, non mancano accessori, indossabili, cuffie e quant'altro.

Di seguito trovate una serie di codici sconto dedicati ad alcuni dei dispositivi più interessanti. Tra questi non poteva mancare POCO X3 NFC, vero e proprio best buy assoluto: apprezzato sia dagli utenti che dagli addetti ai lavori, il dispositivo offre una serie di caratteristiche di tutto rispetto ad un prezzo stracciato. Presente all'appello anche la Xiaomi Mi Band 5 che nonostante qualche mancanza è pur sempre uno degli indossabili più pratici ed economici sulla piazza.

Vi ricordiamo ancora una volta che il periodo promozionale di GShopper partirà il 18 dicembre e sarà valido fino al prossimo 24 dicembre (i codici sopra sono già attivi!). Qui trovate la pagina principale dell'evento, con tutta una serie di prodotti da spulciare. Se invece volete maggiori dettagli sullo store, qui trovate la nostra pratica guida con tutte le informazioni più rilevanti.

