Abbiamo conosciuto tanti rivali cinesi dell'ecosistema di Xiaomi, specie per quanto riguarda nello smart home, sebbene sia difficile da eguagliare. Ancor più difficile è giocarsela nel settore smartphone, ma c'è un colosso che vuole tentare la scalata della fascia media e quella è Gree, che ha lanciato il suo primo smartphone 5G, chiamato Dasong o Tosot, dalle specifiche interessanti ed un prezzo inquadrato.

Gree Tosot 5G: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Il Gree Tosot 5G è uno smartphone dal design molto comune per la sua fascia di prezzo, come anticipato qualche mese fa, quasi ricorda Huawei P30 Lite, con specifiche di una certa qualità che sicuramente fanno al caso di utenti che cercando qualcosa di “nuovo”. Partendo dal display da 6.8″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), ma anche dal chipset Snapdragon 765G con la GPU Adreno 620. Quanto alle memorie invece, abbiamo 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Per la fotocamera, il Tosot 5G ha un modulo a quattro sensori da 64 + 8 + 2 + 2 MP, con selfie camera, posizionata in un punch-hole da 16 MP. Anche la batteria è di tutto rispetto, essendo un modulo da 5000 mAh. Non manca poi il supporto al 5G Dual Mode, mentre il sistema operativo è Android 10. Presente il jack da 3.5 mm ed il sensore d'impronte sul retro.

Gree Tosot 5G – Prezzo e disponibilità

Il Gree Tosot (Dasong) 5G arriva in Cina ad un prezzo di circa 340 € per la versione 6/128 GB (2699 yuan), mentre per la versione 8/256 GB sarà necessario un equivalente di 378 € (2999 yuan). Sicuramente un prezzo a fuoco per il tipo di configurazione, con il brand di Dong Mingzhou pronto a dar battaglia al rivale di sempre Xiaomi. Difficile, purtroppo, vederlo arrivare in Occidente.

