GizAwards 2020: i migliori smartphone del 2020 (e non solo)!

Dicembre sta volgendo al termine e come ogni anno è arrivato il momento di tirare le somme e premiare i migliori smartphone del 2020 che si sono contraddistinti in determinate categorie. Tuttavia, in questa edizione dei GizAwards 2020 vogliamo introdurre alcune piccole novità e dare la giusta attenzione anche a tutti quei prodotti tech che utilizziamo nel quotidiano e che sono degni di essere menzionati, ovvero notebook, smartwatch e auricolari Bluetooth.

Nonostante si stia concludendo uno degli anni più duri dell'ultimo decennio la tecnologia è sembrata non volersi fermare e l'innovazione è stata tanta. Abbiamo visto nuovi pieghevoli, anzi i primi “arrotolabili”, abbiamo assistito all'ampia diffusione del 5G su tantissimi smartphone, anche su quelli da 200 euro e abbiamo notato come gli smartphone da gaming stiano diventando sempre più di uso comune, uscendo di fatto dalla propria nicchia.

Insomma, quali sono stati i migliori smartphone e i migliori prodotti tech del 2020? Scopriamoli insieme!

GizAwards 2020: i migliori smartphone e prodotti tech del 2020

MIGLIOR FOTOCAMERA

Huawei Mate 40 Pro

Passano gli anni, passano le stagioni, ma i top di gamma Huawei nella lista degli smartphone con miglior fotocamera restano! Più nel dettaglio il premio quest'anno va al Huawei Mate 40 Pro che con tre fotocamere (tutte stabilizzate otticamente) restituisce delle fotografie da primo della classe.

I sensori di grandissima qualità sono costituiti dal principale da 50 mega-pixel, l'ultra-grandangolare da 20 mega-pixel e lo zoom periscopico da 12 mega-pixel, i quali vengono affiancati da un ottimo software e dal sistema di intelligenza artificiale che riesce a stupire in qualsiasi contesto.

Vuoi saperne di più? Leggi la recensione di Huawei Mate 40 Pro

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

POCO F2 Pro

Non appena fu lanciato sul mercato italiano a maggio 2020, il POCO F2 Pro provocò una vera e propria rottura nel mercato degli smartphone, in quanto offriva un hardware al top e connettività 5G a soli 499 euro.

Grazie al suo Qualcomm Snapdragon 865, la batteria da 4700 mAh, il 5G e il display AMOLED da 6.67 pollici è ancora uno smartphone attualissimo che può dire la sua. Infatti, nelle offerte che condividiamo giornalmente sui nostri canali Telegram di GizDeals non è difficile vederlo street price attorno ai 360 euro.

Vuoi approfondire tutti i dettagli? Leggi la recensione di POCO F2 Pro

MIGLIOR INNOVAZIONE

Xiaomi Mi 10 Ultra

Scegliere il vincitore in questo settore è stato difficile, in quanto nel 2020 i brand non hanno mai smesso di sorprenderci e hanno costantemente introdotto novità nella user experience, facilitando e migliorando l'utilizzo da parte dell'utente. Lo ha fatto vivo con la gimbal camera del vivo X51 5G, o ancora Samsung con Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 20 Ultra 5G, ma anche LG con il suo particolarissimo LG Wing.

In tutte queste belle novità, però, tra i migliori smartphone del 2020 per innovazione il vincitore è sostanzialmente quello più concreto, ovvero lo Xiaomi Mi 10 Ultra. Infatti, grazie ad un design meraviglioso, una ricarica cablata a 120 W e wireless a 50 W, il display OLED ad alta tecnologia e i tagli da 16/512 GB è un dispositivo che restituisce all'utente un'esperienza fuori dal comune.

Il miglior Xiaomi di sempre! Leggi la recensione di Xiaomi Mi 10 Ultra

MIGLIOR SMARTPHONE DA GAMING

ASUS ROG Phone 3

Nel corso degli anni i produttori di smartphone da gaming hanno capito che l'hardware da solo non basta ad offrire una giocabilità ed un'esperienza utente di alto livello, ma servono una serie di integrazioni software che garantiscano ai videogiocatori un pacchetto completo per essere competitivi o per poter approdare nel mondo delle live streaming.

ASUS sembra l'azienda che più delle altre ha rivoluzionato il concetto di gaming phone, rendendo il suo ASUS ROG Phone 3 un dispositivo perfetto per l'utilizzo classico ed eccellente durante le sessioni di gioco. A queste caratteristiche si aggiungono un design più moderato per contesti professionali, ma che lo mantengono radicato al mondo videoludico grazie a diversi dettagli caratteristici.

Insomma, con il taglio da 16/512 GB, display AMOLED a 144 Hz e batteria da 6000 mAh, il ROG Phone 3 è uno tra gli smartphone più potenti al mondo ed il re incontrastato del mobile gaming.

Hai bisogno di più informazioni? Leggi la recensione di ASUS ROG Phone 3

MIGLIOR SMARTPHONE

OPPO Find X2 Pro

Anche in questo caso scegliere un vincitore non è stato affatto facile, infatti nella lista iniziale abbiamo inserito quasi tutti i dispositivi che abbiamo citato precedentemente, ai quali si aggiunge anche il OnePlus 8T. Tuttavia, lo smartphone che ha maggiormente soddisfatto le nostre aspettative è stato l'OPPO Find X2 Pro.

Grazie alla cura maniacale nei dettagli, a uno dei migliori comparti fotografici sul mercato, al taglio da 12/512 GB e alla fluidissima Color OS, oltre che ad un meraviglioso display OLED QHD+, l'OPPO Find X2 Pro è un gioiellino che non vi farà rimanere delusi. Tra l'altro ad oggi si trova a circa 500 euro in meno rispetto al prezzo di listino, quindi un best buy assicurato!

Vuoi aver più informazioni? Leggi la recensione di OPPO Find X2 Pro

IL NOTEBOOK BEST BUY

Honor MagicBook 14

Parliamo adesso di produttività e facciamolo introducendo il notebook best buy del 2020, ovvero Honor MagicBook 14. Durante quest'anno, infatti, l'azienda cinese ha lanciato diversi prodotti prestanti dal rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Il nuovo notebook Honor possiede tutto ciò che è necessario per svolgere a pieni voti attività lavorative, universitarie o anche per tutti coloro che si affacciano per le prime volte nel mondo della grafica. Tutto ciò è reso possibile dall'hardware messo a disposizione nelle due varianti, ovvero quella con AMD Ryzen 5 4500U e 8/512 GB o quella con AMD Ryzen 5 3500U e 8/256 GB.

Vuoi di saperne di più? Leggi la recensione di Honor MagicBook 14

MIGLIORI AURICOLARI BLUETOOTH

Huawei FreeBuds Pro

Abbiamo parlato di smartphone e di notebook, ma ora è arrivato il momento di affiancargli delle ottime cuffie TWS per aumentare la produttività o per goderci al massimo i momenti di relax. Quali sono dunque i migliori auricolari Bluetooth del 2020? Senza dubbio le Huawei FreeBuds Pro.

Costruzione da primo della classe, qualità audio fuori dal comune e modalità Aware sono solo alcune delle principali caratteristiche di queste Huawei che le hanno rese la miglior soluzione per gli utenti Android.

Vuoi scoprire perché sono le migliori? Leggi la recensione delle Huawei FreeBuds Pro

MIGLIOR WEARABLE

OPPO Watch

Se si parla di smartwatch nel panorama Android è sempre difficile trovarne uno che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini sportivi e di produttività, ma quest'anno la musica è cambiata e il miglior prodotto del 2020 è senza dubbio l'OPPO Watch.

Infatti, questo wearable è il primo WearOS in grado di soddisfare i tre principi fondamentali di uno smartwatch: prestazioni, design e durata della batteria. Infine, una menzione speciale va fatta anche al display di ottima qualità.

Perché fermarsi a questo breve recap? Leggi la recensione completa di OPPO Watch

I nostri GizAwards 2020 finiscono qui, ma siamo curiosi di sapere se anche tu sei d'accordo con noi o se avresti inserito qualche prodotto differente. Ti aspettiamo nei commenti e buon anno, speriamo in un 2021 ancor più innovativo!

