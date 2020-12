Natale è periodo sicuramente più produttivo per fare acquisti a prezzi molto interessanti grazie alle varie iniziative. Come quella di Geekbuying, che per Natale e Fine anno 2020 lancia offerte e sconti con Coupon su tanti prodotti fino al 70%.

Geekbuying Natale 2020: ecco le migliori offerte di fine anno con Coupon

Prima di procedere ai prodotti selezionati da Geekbuying per le offerte con Coupon di Natale e Fine Anno 2020, vi segnaliamo le pagine generali per le varie categorie in sconto, come quella per lo SMART HOME, ma anche per l'OUTDOOR e TRASPORTO ELETTRICO, oltre all'ELETTRONICA DI CONSUMO. In queste pagine troverete anche i codici sconto generici 1212SA2002 (sconto di 2 $ su una spesa di 10 $) e 1212SA2005 (sconto di 5 $ su un totale di almeno 80 $).

Fiido D11

La prima offerta selezionata è la Fat Bike Fiido D11, che va all'ottimo prezzo di 806.39 €, grazie al Coupon sconto di Natale di Geekbuying.

Fiido M1 – Geekbuying offerte Natale 2020

Altra Fat Bike in offerta con codice sconto è la Fiido M1, che va in sconto a 786.23 € spedita da Europa.

KUGOO S1 Pro

Passiamo al monopattino elettrico della famiglia KUGOO, l'S1 Pro che va a 259 € con il Coupon di Geekbuying di Natale e si pone come una delle migliori alternative del settore.

KUGOO Kirin S1

Dopo la serie principale, anche il KUGOO Kirin S1 va in offerta con codice sconto al prezzo di 244.99 € spedito da Europa.

JIMMY JV65 Plus – Geekbuying Offerte Coupon Natale

Dopo la mobilità, passiamo allo smart home e la pulizia della casa con l'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV65 Plus che con il Coupon Geekbuying di Fine 2020 arriva al prezzo di 176.39 €, spedito da Italia.

WalkingPad C1

Dalla pulizia al fitness con il tapis roulant WalkingPad C1 che va in offerta a 264.59 €, sempre con spedizione da Italia.

AGCAM Smart Desk

Chiudiamo la serie di prodotti selezionati con la scrivania smart AGCAM Smart Desk che va in sconto con Coupon di Natale 2020 su Geekbuying al prezzo di 201.59 €.

