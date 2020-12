DJI finisce nella Entity List, un’altra vittima del ban USA

Nel mentre si avvia alla sua conclusione in favore di Biden, la presidenza Trump dà un ultimo colpo di coda inserendo DJI nella Entity List. Si tratta dell'ultimo nome celebre a finire nella famigerata blacklist che mette al bando le aziende dal commercio statunitense. Nelle settimane scorse la stessa sorte era toccata a SMIC, chipmaker cinese che si era ipotizzato potesse dare una mano a Huawei dopo il tracollo di HiSilicon.

La Entity List miete un'altra vittima: questa volta è il turno dei droni di DJI

L'inserimenti di DJI nella Entity List non potrà che avere ripercussioni negative sull'andamento dell'azienda. Anche perché, a differenza di SMIC, il produttore di droni è piuttosto celebre e ben piazzato sul mercato occidentale. Il motivo non sarebbe da imputare a problemi di sicurezza, però, bensì al suo presunto ruolo nell'oppressione e violazioni dei diritti umani in Cina. Secondo quanto riportati, i prodotti DJI sarebbero stati utilizzati dal Partito Comunista per questioni di sorveglianza legate al problema degli uiguri che affligge lo stato orientale. Fra l'altro, di recente Huawei è stata accusata di aver sviluppato un sistema di riconoscimento facciale proprio contro questa etnia.

La decisione è arrivata da parte del Bureau of Industry and Security, una delle divisioni che compongono il dipartimento del commercio statunitense. È il BIS che stila l'elenco con “aziende, istituti di ricerca, organizzazioni governative e private, individui e altri tipi di persone giuridiche” soggetti a controlli e requisiti aggiuntivi rispetto allo standard.

